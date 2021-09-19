進入傳統旺季，兩岸水泥需求增加，大陸水泥價格也回升，有利水泥族群後續營運表現。中國大陸9月雖實施能耗雙控政策，但價格可望因「供緊需旺」出現較大幅度調漲，市場因此預期，台泥、亞泥、環泥及信大下半年營收獲利將優於上半年。

台泥、亞泥等國內西進水泥廠表示，大陸旺季限電、限煤，供緊需旺，水泥價格推升力道反而會增強，水泥廠獲利會因此有大幅度成長。

主要市場在兩廣、四川及貴州等地的台泥指出，如果9月限產限電政策延續至第四季，一定會對第四季產銷有影響，不過也因為供給減少，反而加大水泥價格調漲空間。台泥認為，第四季上是各基建工程、民間建築趕工時期，對水泥的需求增加；而大陸政府的能耗雙控政策勢必造成供給端失控，在下游搶料下，水泥價格調漲的速度及幅度會比往年來的劇烈。

大陸市場水泥營收占整體合併營收六成以上的亞泥、信大，當地營業區域所在的華中、南京地區，從進入旺季的8月開始已陸續調漲 ，9月又有二、三波的漲價。亞泥、信大表示，能耗雙控政策實施，供給減少、需求成長，水泥價格勢必繼續上漲，客戶搶貨的動能會加大，第四季大陸水泥價格肯定會衝高到今年高峰。

在國內主要以預拌混凝土銷售為主的環泥，受惠南科園區台積電等科技大廠廠辦建案的增加，從6、7月雨季過後，8月的發貨量已有明顯增加，環泥預期第四季會是全年發貨量最多的一季。環泥預期，下半年預拌混凝土發貨量會比上半年增加雙位數。

(時報資訊)

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