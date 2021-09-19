新冠疫情持續在全球蔓延，造成半導體生產鏈碎裂，在產能供不應求下，車用晶片全球大缺貨，導致一線車廠被迫停工或減產，但對車廠來說也是新契機，加快往自駕車及電動車轉型，包括福特、福斯、通用、豐田、日產等一線車廠均大幅提高先進駕駛輔助系統（ADAS）搭載速度，並由燃油車快速轉向電動車發展。

歐盟及美國的數位轉型重頭戲之一，就是加快電動車普及。歐盟已提案將在2035年全面禁止搭載內燃機的汽車新車銷售；美國總統拜登亦簽署行政命令，設定電動車銷量在2030年前占新車銷量50％目標。各國加快電動車普及趨勢確立，對華邦電、凌陽、新唐、旺宏、台半等業者將帶來更大成長機會，也將加速氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）等第三代化合物半導體躍居主流地位。

市調機構集邦科技表示，自動駕駛技術將以貼近生活面的方式實現，預期符合SAE Leve4的無人自動泊車（AVP）功能，將在2022年開始成為高階車款上配載自動駕駛功能的重要選項，而相關的國際標準也在制定中，對此功能的發展有正面助益。

在電動車功率元件發展部份，集邦科技指出，在各國將逐步於2025至2050年全面禁售燃油車的趨勢下，將加速全球電動車銷售與拉抬SiC及GaN元件及模組市占。此外，能源轉換需求及5G通訊等終端應用快速增長，驅使第三代半導體市場熱度不減，進而帶動第三代半導體所需SiC及Si基板銷量暢旺。

然由於現行基板於生產及研發上相對受限，迫使目前可穩定供貨的SiC及GaN晶圓仍侷限於6吋大小，使得Foundry及IDM廠產能長期處於供不應求態勢。對此，基板供應商如Cree、II-VI、Qromis等計劃將於2022年擴增產能並提升SiC及GaN晶圓面積至8吋，期望逐漸緩解第三代半導體市場缺口。

另一方面，晶圓代工廠如台積電與世界先進試圖切入GaN on Si的8吋晶圓製造，及IDM大廠如英飛凌將發表新一代Trench SiC元件節能架構；而通訊業者Qorvo也針對國防領域提出全新GaN MMIC銅覆晶（Copper Flip Chip）封裝結構。

(時報資訊)

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