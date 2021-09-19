自駕車、電動車市場規模不斷成長，不僅全球IDM大廠全力搶進相關市場，就連凌陽、偉詮電、聯發科及驅動IC大廠聯詠等本土IC設計廠也沒放棄這塊市場大餅，搶攻全球一線前裝車廠訂單。

自駕車、電動車目前已經成為市場顯學，不論特斯拉、福特、賓士及BMW等美系及歐系一線車廠都加速布局這塊新興市場，以達到環保法規及未來科技需求。加上歐盟在車輛環保法規上走在世界尖端，預期2025年起歐盟各國將開始大幅導入電動車，且2035年歐盟將開始全面禁售燃油車款，電動車市場規模將逐年成長。

意法半導體、英飛凌及瑞薩等國際IDM大廠都開始加碼布局自駕車、電動車市場，並以毫米波雷達、車用鏡頭及電動車電源管理IC等產品線切入，並已開始導入量產。

國內IC設計廠也沒放過這塊自駕車、電動車市場大餅，凌陽、偉詮電、聯發科、聯詠、敦泰及茂達等IC設計廠都相當積極，其中，聯發科在自駕車、電動車市場最為積極，並推出毫米波雷達、智慧座艙等產品送樣至一線車用零組件大廠進行認證。

法人指出，雖然車用產品目前占聯發科營收比重仍相當有限，不過隨著相關市場開始大規模擴增，聯發科未來有機會大啖車用產品帶來的高毛利，成為獲利成長新引擎。

至於偉詮電、凌陽等IC設計廠，則以智慧輔助駕駛及智慧娛樂影音系統等產品線切入自駕車市場，偉詮電、凌陽的車用產品已開始量產出貨，且攻占全球一線車用零組件廠供應鏈，導入在日系、美系等汽車品牌大廠當中。

茂達目前則鎖定電動車市場，以風扇馬達驅動IC打入電動車充電樁市場，更以風扇馬達驅動IC、電源管理IC等產品送樣至電動車大廠供應鏈，後續隨著電動車需求持續爆發，茂達營運有機會向上衝刺。

(時報資訊)

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