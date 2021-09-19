國內疫情趨緩，中秋連假民眾出遊意願大增，全台風景區休閒度假旅館連假住房率與平均房價齊漲，北投麗禧、日月潭雲品、礁溪老爺、礁溪寒沐、關西六福莊和太魯閣晶英酒店等，連假期間平均價房均破萬元，且住房率落在75％至90％之間，迎來好久不見盛況，超過市場預期。

由於民眾多選擇「離城出遊」，故疫情重災戶台北觀光飯店中秋連假雖略有成長，住房率仍在低檔，量體大的君悅、喜來登、君品、亞都麗緻等飯店即便連假住房率亦都在四成以下，平均房價多在4,000元上下；相較宜花東、日月潭、台南與墾丁度假飯店仍有極大落差。業者一方面期待振興五倍券與國旅券上路後帶動國旅市場，另一方面仍希望政府紓困補助。

本土疫情爆爆發至今，全台觀光飯店的住房與餐飲生意均與疫情「連動發展」，業者本對中秋連假高度期待，但機師突破性感染與幼兒園確診等疫情傳出，又出現退訂潮；一直至連假前一周疫情再趨緩，住房才再回升。

北投麗禧、日月潭雲品、太魯閣晶英、礁溪與知本老爺酒店，疫情前平均住房率與房價本就是排行榜上的領先群，這個中秋連假客人回流，住房率與平均房價距「太平盛世」時落差愈來愈小；另從台南晶英、老爺行旅和遠東香格里拉酒店中秋連假住房率看，台南市顯然已和宜花東與墾丁一樣，是國旅熱門度假去處。

中秋連假民眾多往中南部小旅行，台北觀光飯店4天連假住房率逾五成的僅有美福80％、圓山60％、六福萬怡60％、晶華55％、寒舍艾美50％，台北萬豪則為48％，平均房價則落在4200元至4500元間。台北君悅中秋連假住房僅三成、平均房價4800元，喜來登連假平均住宿率27％、平均房價約為3,200元，台北老爺四天住房率約三成、平均房價3600元至3,900元間。。

台北美福飯店與六福萬怡酒店在中秋連假住房率優於同業，主要是兩家飯店稍早都有發動強力促銷活動，不少購券或優惠案的消費者利用連假消化。

(時報資訊)