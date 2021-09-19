疫情在18日再度迎來「嘉玲」，無新增本土案例，指揮中心指揮官陳時中表示，以目前的疫情勢走勢，920後雖然不會解除二級警戒，但會再進行部分鬆綁，如「大型聚會場所」人數上限會拿掉。不過陳時中也指出，如果中秋連假後引發社區傳播，920後可能會重新加嚴。

中秋連假首日，國道與各大觀光景點湧現大批車潮與人潮，各界也擔心疫情可能反撲。陳時中強調，社會防疫措施都是根據疫情變化即時滾動式調整，中秋連假後若不幸發生社區感染傳播，就會重新加嚴。

陳時中也同時宣布，長榮航空機師感染Delta事件，經追蹤隔離期滿並在17日完成期滿採檢，目前無新增病例，因此「結案」。至於新北幼兒園事件目前只剩100人檢驗中，且到19日觀測期滿，「也很希望這起事件能順利結案。」

由於疫苗紛紛來台封緘完成，9月底、10月初同時會有AZ、莫德納、BNT、高端及流感5種疫苗同步施打。陳時中表示，第十輪將在10月3日開放接種，疫苗選項為BNT及高端第二劑。並直言不排除施打順序會繼續往下走，也就是說65歲以下的民眾有望接種了。

不過，9月25日開打的第九輪第一劑BNT與第二劑高端，因為9月17日前預約並符合資格者共有91萬人，所以目前沒有要往下開放接種的計畫。

此外，陳時中指出，實名制口罩因口罩購買管道多元，第44輪將是最後1次開放實名制口罩網路與超商通路，但仍維持藥局通路。第44輪是最後1輪實名制口罩開放網路超商通路，預購時間為9月27日至10月6日，取貨時間為10月11日至10月24日，之後網路與超商通路將退場。

(時報資訊)