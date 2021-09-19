近期台股橫盤整理，不過金融股表現閃亮，而隨金融指數創新高，推升金融ETF罕見躋身強勢ETF，不但近月來績效居冠，今年以來更有三成以上的漲幅。法人看好今年金控大賺，明年配息可期，建議投資人適度持有波動度較低的金融股或ETF。

觀察台股ETF績效排名，無論近一月、近三月與近六月，均由元大MSCI金融ETF領先群雄，績效分別達9.4％、14.8％與24.7％，是近期最強勢的台股ETF，而今年來更大漲33.2％，是除上半年受惠航運股大漲的富邦臺灣中小之外，唯一績效突破三成的台股ETF。

元大MSCI金融ETF是國內唯一一檔金融ETF，相較過去由科技相關ETF獨領風騷，今年金融ETF的表現令市場驚豔。展望金融股擁多項利多題材，不僅投資收益亮眼，未來利率回升帶動存放款利差也有助獲利提升；法人建議，不妨將手上台股科技股部位適度分散配置，更有機會參與資金輪動行情。

法人表示，台股市值以半導體供應鏈占比最高，長期以來國內投資人目光聚焦在科技股，但實際上台灣金融股也頗具投資價值，包括營收獲利與股利發放都相當穩定，是外資青睞的主因之一。從市場資金分析，外資第三季以來買超前十名中，就有六檔是大型金控股，資金湧進推升金融股走勢，投資人可將科技股部位適度分散配置，透過金融股布局，掌握資金輪動行情。

在獲利提升下，今年金融股的股利發放狀況良好，法人展望明年市況有利金融股表現，建議把握機會增持部位。法人分析，日前美國聯準會主席重申不急於升息，市場資金充沛下有利股市操作，主要金控在證券市場資本利得將持續支撐獲利，而市場信用擴張也有利銀行、租賃業的表現。

不過，金融股依營運主軸，分為以壽險、銀行、證券等不同主軸標的，單一個股股價常受到個別營運狀況影響，若直接買進金融股ETF可省去研究個股的繁瑣，並達到分散風險的效果。

(時報資訊)