時序將進入第四季，本報透過台新、安聯、保德信、新光、第一金、凱基、群益、瀚亞等八家投信，為台股Q4行情把脈，在第四季主流股部分，半導體上游晶圓工代工獲得專家們一致認同，共識度最高；至於針對第四季行情走勢投票，八大法人持偏多看法者有四票，持中性看法者亦有四票，呈現五五波態勢。

投信法人認為，上市櫃公司獲利處於上升階段，今年有機會年增五成。第四季隨促銷旺季來臨，歐美有黑色星期五、感恩節、聖誕節，中國大陸則有光棍節、雙12等電商大型折扣活動，將刺激消費力道。

另聯準會未因8月非農數據差，改變支持今年底前縮減購債態度，加拿大、澳洲央行按計畫縮減購債，歐洲央行亦預告第四季縮減購債，韓國央行已升息一碼，各國央行開始退場，資金面在第四季雖未縮減，但會影響市場情緒。

Delta病毐擴散，東南亞封城、停工，影響供應鏈正常運作，塞船塞港則影響貨物運輸，預期供給面會減弱；電子股雜音頻傳，景氣不確定因素增加。新光創新基金經理人吳文同分析，電子股長短料調整、消費性電子產品需求下修，以及港股風暴，有待時間釐清，投資人信心不足，資金呈翹翹板效應，電子股漲時傳產股轉弱，反之亦然，因此，資金將更集中展望明確的族群，個股強者恆強。

第一金電子基金經理人張正中認為，台股正常成交量估3,000～3,500億元，目前呈現量縮，不利向上挑戰高點。電子股出現景氣雜音，股價也先修正，如面板、DRAM、驅動IC等，有過度反應現象，在震盪後可視基本面調整。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡認為，全球疫苗施打率上升，有助減緩重症及死亡率，促進經濟活動正常化，全球政府刺激方式從貨幣政策轉向財政政策，將帶動基本面持續回溫；而台股8、9月回檔，可為10月拉出上漲空間，拉回也提供良好買點。

主流族群方面，晶圓代工獲看好，主要是龍頭廠在先進製程具領導優勢，明年雙位數成長可期，基本面沒有烏雲。 瀚亞投資長劉興唐指出，由全球半導體設備龍頭與各晶圓代工廠擴產計畫推估，整體晶圓代工供需至2022年底仍將維持緊俏，需求面則由AI、HPC推動，促使半導體平均交貨時間拉長至100天以上。

保德信投信副總經理葉獻文認為，智慧手機、NB、PC、TV調庫存，下游廠商庫存金額上升，但庫存結構仍屬健康，明年景氣持續復甦，庫存將會下滑。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意