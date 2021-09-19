大陸中秋連假遭新冠疫情攪局，10日起自福建省莆田市爆發的疫情已延燒至周邊城市，其中，台商聚集的廈門市18日中午更緊急連發三則通告，並宣布同安區停產停工；廈門台商透露，官方已緊急調派5千多名人員進駐防疫，惟目前尚未公布復工時間，中秋假期將是重要觀察期。

綜合陸媒報導，大陸國家衛健委18日公布，大陸17日共新增46例新冠確診病例，其中本土確診為31例，且均來自福建省，包括莆田21例、廈門8例及漳州2例。

由於適逢中秋節小長假，擔憂連假恐造成疫情擴散，日前福建省閩南地區陸續展開大規模核酸檢測，並加強宣導在地過節。18日中午過後，廈門官方更緊急發布三條防疫升級通告，宣布全市居民社區（村）實行封閉管理，要求居民憑有效證件出入，外來人員未經批准不得入內，並倡導居家辦公、彈性工作，要求各社區進行居民健康排查。

此外，廈門市的的疫情熱點同安區，官方也在18日發布條產停工公告，要求當地除了涉及保障城鄉運行、疫情防控、群眾生活必須，和其他涉及重要國計民生及特殊情況急需的生產外，所有企業一律停產。

此外，除涉及重大民生工程、安全生產及應急搶救任務或其他確實需要繼續施工的項目，所有建設工地也一律停工。民眾活動方面，非必要不外出，所有公園景點暫停開放，全市餐飲單位取消內用。

由於閩南地區是服裝、鞋類、電子、光學、面板、石化等產業重鎮，疫情升溫令當地台商經營壓力陡增。廈門台商協會會長吳家瑩18日接受本報採訪時表示，同安區中小企業較多，目前協會已向各廠聯繫配合防疫工作，生產方面，同安區目前正在研議因應措施，廈門市其餘五區企業則照常運作，友達、冠捷等台資企業出貨狀況仍皆正常。

吳家瑩指出，為確保工廠區的工人群聚狀況，在地台廠已呼籲員工連假期間非必要不外出，以減少人員流動。吳家瑩說，大陸官方目前已緊急調派5千多名人員進駐廈門協助防疫，但官方尚未公布復工時間。（相關新聞見A5）

(時報資訊)

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