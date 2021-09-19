觀望聯準會（Fed）政策動向，加上恰逢「四巫日」，在科技股領跌下，美股上周五（17日）三大指數齊收黑。展望本周，投資人心繫聯準會最新決策，預料Fed應暫無驚動市場之舉，但可能暗示11月將縮減購債規模。

Fed預定台北時間周四（23日）凌晨公布最新貨幣決策，市場雖早有Fed購債計劃即將縮手的預期心理，但9月向來是美股的低潮期，因此有分析師預測，Fed將盡可能輕描淡寫縮減購債議題，本周集會料只是討論，頂多暗示今年稍後將放慢購債腳步。

美國銀行美國經濟部門主管梅爾（Michelle Meyer）指出，她認為關於縮減購債，Fed已有清楚指引，也進一步傳達他們對資產負債表的意圖，梅爾預期，Fed宣布QE（量化寬鬆）減碼時間在11月，年底前縮減購債就會有實際行動。

摩根士丹利投資管理公司全球宏觀策略主管卡隆 （Jim Caron）認為，Fed在本周例會結束後對外說了什麼，對市場威脅還不如其他即將引爆的議題來得大，像是舉債上限、富人企業加稅及白宮基建法案前景未卜等。9月例會更該關注的是經濟和利率預測，部分Fed觀察家預言，Fed的升息時間預測會略為提前。今年6月Fed的利率點狀圖則顯示，明年尚無升息動作，2023年會升2次。

上周五恰巧是美股今年第3個四巫日（quadruple witching），即衍生性金融商品結算日，按歷史經驗市場多半陷入波動，三大指數果不其然全數盡墨。此外9月密西根大學消費者信心指數遜於預期，讓美國經濟和通膨展望疑慮再起。道瓊工業指數下跌0.48％收在34,584.88 點；標普500指數收跌0.91％、報4,432.99點；那斯達克指數下挫0.91％以15,043.97點作收。

三大指數周線全告收黑，道指、標指及那指分別周跌0.1％、0.6％和0.5％。標指不僅連2周收跌，同時寫下2月以來最大雙周跌幅。

(時報資訊)