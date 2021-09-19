台股在中秋節前失守月線，不過專家認為，台股多頭在中秋連假後有望重新整隊，衝刺季底作帳行情。選股方面，專家以基本面、籌碼面及題材面點兵，包括受惠油價上漲的台塑、南亞、台聚、亞聚，第四季進入旺季的台泥、中鋼，晶圓雙雄台積電、聯電，高速傳輸IC設計創惟、威鋒電子，CCL廠聯茂、台燿，IC載板欣興、南電，及電動車聯盟廣宇、乙盛-KY等16檔，連假後股價表現可期。

兆豐投顧董事長李秀利分析，中秋長假節前賣壓出籠，大盤連續五天拉回，惟台股下檔半年線、前波低點等支撐仍有守，多頭格局仍在，預期中秋假期後，投信季底作帳題材可望明顯發酵。台新投顧副總黃文清認為，大盤近日均小幅震盪，市場消息較偏空，美國市場熱烈討論縮表的問題，中國大陸則有恒大破產危機，短期台股將維持高檔震盪走勢。他指出，終端應用仍受長短料問題，與東南亞疫情反覆影響，連帶波及PCB廠商出貨狀況，在下游不確定性高的情況下，IC載板廠商是較佳的投資標的。

10月上旬將公布9月營收，預期將有旺季效應，加上10月14日晶圓代工龍頭法說會，市場正面期待，均有利於台股恢復盤堅走勢，尤其高階製程、高速運算、高速傳輸等三高股，股價有望堅挺。

第一金投顧董事長陳奕光指出，富時指數調整，權值股賣壓沉重，預期中秋節過後，法人將回補持股，帶動大盤上攻，短線上暫看17,700～17,800點。他認為，節前看壞行情者眾，以致量能萎縮，進入光輝10月後，季節促銷活動密集登場，指數有機會挑戰萬八關卡。

群益投顧副總裁曾炎裕指出，缺料與長短料衝擊供應鏈生產交貨，全球最大NB代工廠廣達股價持續下跌，電動車高階被動元件國巨股價大幅震盪，大立光股價更創五年來新低，科技股相對弱勢，僅半導體、高價IC設計、ABF、電商、電池等逆勢上漲。他認為，電子股仍是法人核心持股，但強弱分明，法人將調整部位「棄弱留強」，聚焦成長性無虞的績優股。（相關新聞見A2、A3、A6）

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意