四巫日果然名不虛傳！多重利空因素壟罩下，美股四大指數於週五(9/17)四巫日集體跳水，而美元指數笑傲江湖，強勢上揚，突破93關卡。隨著美元及美債殖利率上升，黃金現貨則遭到拋售，失守1750美元關口。目前市場焦點全關注美國聯準會(Fed)下周的FOMC會議。

每年三月、六月、九月、十二月的第三個星期五，是美國個股選擇權及期貨、指數選擇權及期貨等衍生性金融商品到期結算日，故稱為「四巫日(Quadruple witching day)」。因此，美股每年共有4次四巫日，2021年四巫日分別為3月19日、6月18日、9月17日、及12月17日。四巫日當天最後一小時交易時段被稱為四巫小時(Quadruple witching hour)，為美東時間下午3點~4點。通常來說，四巫日當天，市場交易量會激增，波動度也因此而加劇。

週五是今年第三個四巫日，在多項利空之下，美股四大指數齊收黑。一是FDA專家反對全美施打第三劑疫苗，疫苗概念股順勢下跌；二是調查顯示，多數經濟學家認為，Fed將會於11月會議正式宣佈開始縮減購債規模，甚至有經濟學家預測，Fed將於2023年底前，將利率提高50個基準點。

三是美國9月密西根大學消費者信心指數，略低於市場預期，經濟現況信心指數則為去年4月來最低，消費者對未來一年的通膨預期維持在4.7%，為13年來高點，反映通膨居高不下，仍對消費者信心造成壓力。同時也讓科技股承壓，尖牙股(FAANG)多數收跌。四是根據過往經驗，標普500指數在歷年9月平均下跌0.4%，是表現最差的月份。週五剛好是四巫日，為衍生性金融商品結算的日子，市場的波動因而加劇。

在上述多項利空罩頂下，美股週五四大指數皆墨，道瓊跌166.44點或0.48%，收34584.88點。那斯達克跌137.96點或0.91%，收15043.97點。標普500跌40.76點或0.91%，收4432.99點。費半指數跌52.4點，或1.51%，收3421.2點。

此外，週四公佈的美國零售銷售數據優於預期，支持了Fed將在年底前減少購債的論點，進而提振美元匯率走強。衡量美元兌六種主要國際貨幣匯率的美元指數，週五突破93關卡，且一度觸及93.220，創下8月第三周以來的最高水準。收盤上漲0.4%，報93.207。本周美元指數上漲0.6%，為8月中旬以來，最大單周漲幅。

由於美國聯邦公開市場委員會(FOMC)將在9月21日舉行為期兩天的利率決策會議，全球市場都聚焦於，Fed官員是否會就縮表提供更明確的時間表或訊號。目前市場普遍認為，Fed將密切關注美國通膨和就業數據，並向市場釋放未來縮減QE計劃。

(時報資訊)