海南省海航集團聯合工作組組長、海航集團黨委書記顧剛表示，海航集團如順利完成破產重整，將重整拆分為4個完全獨立運作的業務，各自由新的實控人股東帶領前行，相互完全獨立，確保各業務各自回歸主業、健康發展。

海航集團發文表示，顧剛18日主持召開2021年度第39周安全生產經營例會時表示，海航重整後將拆分為4個完全獨立運作的業務，包括航空、機場、金融、商業及其他。

此前，顧剛17日在海航機場基礎業務召開調研專題工作會上表示，要及時調整思路，如重整成功，緊緊圍繞機場發展及免稅商業發展兩大核心業務佈局，積極謀劃加速國興大道沿線地產項目的出讓與恢復，加速退出房地產類投資。

(時報資訊)

#海航集團 #破產重整 #獨立

主要市場指數

紐約道瓊
34584.88 -166.44(0.48%)
05:25
S&P500
4432.99 -40.76(0.91%)
05:25
Nasdaq
15043.97 -137.96(0.91%)
05:16
費半指數
3421.16 -52.44(1.51%)
05:16
日經225
30500.05 +176.71(0.58%)
09/17
南韓KOSPI
3140.51 +10.42(0.33%)
09/17
香港恆生
24920.76 +252.91(1.03%)
09/17
上證指數
3613.97 +6.87(0.19%)
09/17
深圳成指
14359.36 +101.23(0.71%)
09/17
英國FTSE
6963.64 -63.84(0.91%)
09/17
法國CAC
6570.19 -52.40(0.79%)
00:05
德國DAX
15490.17 -161.58(1.03%)
09/17

延伸閱讀