海南省海航集團聯合工作組組長、海航集團黨委書記顧剛表示，海航集團如順利完成破產重整，將重整拆分為4個完全獨立運作的業務，各自由新的實控人股東帶領前行，相互完全獨立，確保各業務各自回歸主業、健康發展。
海航集團發文表示，顧剛18日主持召開2021年度第39周安全生產經營例會時表示，海航重整後將拆分為4個完全獨立運作的業務，包括航空、機場、金融、商業及其他。
此前，顧剛17日在海航機場基礎業務召開調研專題工作會上表示，要及時調整思路，如重整成功，緊緊圍繞機場發展及免稅商業發展兩大核心業務佈局，積極謀劃加速國興大道沿線地產項目的出讓與恢復，加速退出房地產類投資。
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