德國IDM大廠英飛凌（Infineon）17日宣布位於奧地利菲拉赫（Villach）的12吋薄晶圓功率半導體晶片廠正式啟用營運。這座以「面向未來」為宗旨的高科技晶片廠，總投資額為16億歐元，是歐洲微電子領域同類型中最大規模的投資項目之一，也是現代化程度最高的半導體元件工廠之一。

英飛凌12吋薄晶圓功率半導體廠17日宣布正式啟用，包括歐盟委員Thierry Breton、奧地利總理Sebastian Kurz、英飛凌執行長Reinhard Ploss、英飛凌奧地利執行長Sabine Herlitschka等共同出席新廠房啟用典禮。

著眼於透過提高能源效率與降低碳排來實現長期營利性成長，英飛凌早在2018年即宣布新建一座晶片工廠，用於生產功率半導體元件。英飛凌執行長Reinhard Ploss表示，新晶圓廠是英飛凌發展史上的又一重要里程碑，其啟用營運對於我們的客戶來說是非常好的消息。有鑑於全球對功率半導體的需求持續成長，當前正是新增產能的最好時機。過去幾個月的市場形勢已經清楚表明，微電子技術至關重要，幾乎涵蓋了生活的各個領域。隨著數位化和電氣化的加速發展，我們預計未來幾年對功率半導體的需求將會持續成長；新增產能將幫助我們為全球客戶提供長期且更為出色的服務。

全球晶片市場的情勢清楚顯示，投資於創新技術對於未來發展非常重要。現今，微電子技術是佔據主導地位的關鍵技術，數位化領域的相關研發、系統和技術均以此為基礎。在業內，英飛凌的產能擴張對於維持全球供應鏈穩定具有里程碑式的意義。

(時報資訊)