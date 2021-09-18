德國IDM大廠英飛凌（Infineon）經過3年的準備和建設後，新廠房已於8月初試運行，比原計畫提前了3個月。首批晶圓將於本周完成出貨。在擴大產能的第一階段，所產晶片將主要用於滿足汽車產業、資料中心，以及太陽能和風能等再生能源發電領域的需求。就公司整體層面而言，新工廠有望為英飛凌帶來每年約20億歐元的銷售額提升。

位於奧地利菲拉赫（Villach）的晶圓廠生產的半導體將用於多種應用。因此，新工廠將使英飛凌能夠服務於電動汽車、資料中心以及太陽能和風能領域對功率半導體不斷提升的市場需求。從數字上來看，其規劃的工業半導體年產能將能夠滿足發電量總和約1,500 TWh的太陽能系統之所需，約當於德國年耗電量的三倍。

英飛凌奧地利執行長Sabine Herlitschka表示，透過這項投資案，在競爭激烈的微電子領域，歐洲有能力成為極具吸引力的生產基地。我們透過這項投資案樹立了全新的標竿。菲拉赫新廠生產的高能效晶片，將成為推動能源轉型的重要核心元素。換言之，英飛凌正在為《歐洲綠色政綱》目標的實現乃至於全球的低碳節能發展做出積極貢獻。我們已經「為未來做好準備」。

多年來，英飛凌的產品一直在為提高能源效率乃至於氣候保護作出貢獻。作為英飛凌全球功率半導體的專業核心，菲拉赫工廠在這些解決方案中發揮著重要作用。這些高能效晶片可以智慧地控制電力開關，可以顯著降低諸如家用電器、LED照明設備和可攜式裝置等眾多應用的能耗，從而將碳排放降至最低。例如，現今半導體能將冰箱的能源消耗減少40％，將建築物照明的能耗減少25％。得益於菲拉赫工廠的產品組合，採用新生產設施所生產的產品能夠減少超過1300萬噸的二氧化碳排放。這相當於歐洲2000多萬居民產生的二氧化碳量。

在新廠建設的過程中，英飛凌特別專注於進一步改善能源平衡：透過冷卻系統的廢熱能回收利用，能夠滿足廠房80％的供暖需求，每年將因此節省約2萬噸二氧化碳排放。另外，廢氣淨化系統的廣泛使用，讓直接排放幾乎為零。

永續生產和循環經濟方面的另一個里程碑，則是綠氫的生產和回收。從2022年初開始，在生產中所需的氫氣將直接在菲拉赫廠房內利用再生能源製備，從而消除原生產和運送期間中的二氧化碳排放量。綠氫在用於晶片生產後將予以回收，為大眾運輸的巴士提供動力。這項綠氫雙重用途的計畫在歐洲是獨一無二的。藉由這些措施，菲拉赫新廠正發揮著重要作用，大力推動英飛凌在2030年前實現碳中和的目標。

高度現代化的晶片工廠將歐洲的兩個生產基地連接在一起，形成一個巨型工廠。新工廠的總占地面積約為60,000平方公尺，產能在未來四到五年內將逐步提升。工廠營運需要400名高素質的專業人士中，目前已雇用人數已超過三分之二。

該工廠是全球最現代化的晶片工廠之一，倚賴完全自動化和數位化。作為「學習型工廠」，AI（人工智慧）解決方案將廣泛用於預測性維護領域。聯網化的工廠將能夠基於大量的數據分析與模擬，提早預知何時需要進行維護。

在自動化與數位化的基礎上，英飛凌持續穩定向前。英飛凌董事會成員暨營運長Jochen Hanebeck表示，英飛凌現有兩座用於生產功率半導體元件的大型12吋薄晶圓晶片工廠。一座位於德國德勒斯登，一座位於奧地利菲拉赫。兩座廠房基於相同的標準化生產和數位化理念，這使得我們能夠像是控制同一工廠般地控制兩座廠房的製造作業。不僅進一步提高了產能，而且能夠為客戶提供更高的靈活性。這是因為我們能夠在兩座工廠之間迅速調整不同產品的產量，從而更快速地回應客戶的需求。這兩座工廠實質上「合體」成為同一個巨型虛擬工廠，成為英飛凌在12吋製造領域樹立的新標竿，能夠進一步提高資源和能源使用效率，優化環境足跡。

晶片以12吋薄晶圓進行生產製造，而薄晶圓的厚度僅40微米，比人類的髮絲還要細。菲拉赫是英飛凌功率半導體的專業核心，長期以來一直是公司生產製造網絡中一個非常重要，具有創新性的基地。大約十年前，英飛凌在這裡成功開發出在12吋薄晶圓上生產功率半導體的技術，並於近幾年，在德勒斯登廠房實現了全自動化批量生產。由於晶圓的直徑較大，這種晶圓技術的使用帶來顯著的產能優勢，並降低了資本開支。

(時報資訊)