看好製造業復甦與需求回升，美國鋼鐵周四宣布將砸30億美元（約台幣840億元）興建新廠，以提高鋼片年產能達20%，但華爾街分析師卻潑了冷水，憂心可能造成產能過剩問題，拖累美國鋼鐵股價周五（17日）狂瀉7.9%，創下6月以來單日最大跌幅；而大陸寶鋼當日也重挫5%，中鋼下跌1.78%，連假過後是否再度補跌，值得投資人留意。

華爾街日報報導，美國鋼鐵表示，新廠鋼片年產量可達300萬噸，相當於提高20%的產能，有助於減緩美國當地市場供給吃緊情況。美鋼希望將興建與規畫中的新產能增加至1200萬噸，幾乎是2019年鋼片總消費量21％。新廠預計於明年上半年動工，2024年投入生產。

據資訊供應商標普全球普氏（S＆P Global Platts）數據顯示，目前鋼片現貨價逼近每噸2000美元，遠高於去年夏季每噸不到500美元。美鋼執行長David Burritt表示，「現階段情勢對我們有利，鋼價漲勢應該可以持續下去」。

不過，華爾街分析師可不這麼樂觀，摩根士丹利分析師 Carlos De Alba指出，美鋼蓋新廠增加產能，恐造成供應過剩擔憂，對鋼價產生負面衝擊。

瑞信分析師 Curt Woodworth也強調，即使新廠即將投產，但市場嚴重低估了美國鋼鐵未來2年的獲利能力。值得注意的是，鐵礦石價格今天跌破100美元，本周鐵礦石暴跌20%，也可能影響鋼鐵相關的公司。

周五美國鋼鐵崩跌近8%至每股23.36 美元，為6月中旬以來最大跌幅；紐柯鋼鐵下跌 4.46%；北美最大的鐵礦砂公司Cleveland-Cliffs狂跌5.27%。

(時報資訊)

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