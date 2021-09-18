古德佛斯於2019年加入阿里巴巴國際站。（古德佛斯提供） 近兩年受到COVID-19疫情影響，民眾開始改變消費習慣。以棒壘球相關訓練設備為主力的古德佛斯在2019年加入阿里巴巴國際站，趁著今年的奧運熱，在跨境電商詢盤量有2至3成的增長，目前整體業績已較去年成長約3成至5成，在逆境中擊出漂亮的全壘打。

古德佛斯網路營銷部負責人陳逸虔表示，公司的產品主要為棒球訓練相關設備，內銷的主力產品為棒壘球發球機、以及打擊訓練套組。他解釋，棒壘球發球機並非棒球打擊練習場那種常見的成人使用，大多為給青少年使用的機型，除了標準的硬式軟式球，也有較安全的發泡材質小球，讓小朋友在有限的空間內也能安全地練習。

在外銷部分，因為國外的棒球風氣不如國內熱，一開始以品牌代理方式外銷日本，但後來發現英國、斯里蘭卡、印度等地，對網球跟板球相關產品的需求與商機，因此投入開發，目前網球跟板球相關產品也成為外銷主力產品，占外銷7成業績。

古德佛斯於2019年加入阿里巴巴國際站，陳逸虔笑說，一開始因為英文不好，所以會有點畏懼國際客戶，但阿里巴巴提供很多相關課程，認真的把每一項課程跑過一遍、跟著老師操作，一項一項修改原本對「網拍」的刻板印象，包括學習調整平台關鍵字，把業內用語toss machine改成一般買家較常使用的pitching等，同時也開始針對國際市場找了外語能力較好的員工，在經過一系列的調整後，在國際站的詢盤量、交易量增加5成。

令陳逸虔印象深刻的是，在阿里巴巴國際站上的第一個客戶。他說，一般批發客戶都會先詢價、購買樣品或是少量試用，但那名英國客戶在第一次下單就直接下了300多台網球發球機，由於現貨庫存只有20多台，再分批出貨的過程中，客戶拿到現貨後，竟然又直接下了第二筆1000多台的訂單，讓他相當驚喜。

陳逸虔說，再把商品送往海外的過程中，可能因為受潮、運送碰撞等因素，會出現一些故障情況，客人反應之後，也立即提供更換零件。他解釋，自己是大眾傳播系畢業，因此運用這背景所學，將機器維修說明以拍攝影片方式提供給顧客，令顧客滿意的售後服務，也為公司帶來追加訂單，並取得英國、印度、紐西蘭、澳洲等國的獨家代理。

後來陳逸虔也發現，許多線上客戶其實不愛看文字說明，配合這習慣，也開始調整成用影片解釋產品，增加客戶的點擊率，熱銷產品前5項中就有3項有影片介紹，在2個月內就接到數十萬美元的訂單。

古德佛斯2019年加入阿里巴巴國際站之後，第二年就遇上了疫情，但2020年營業額仍成長205％，預計這三年成長達243％，而今年第三季業績占全年45％、2021年預計佔全年64％，成長約1.4倍。

業績翻倍再走，卻遇上了COVID-19疫情。陳逸虔說，其實在疫情之後，因為小孩停課都待在家裡，所以不少家長會希孩子在家裡也能動一動、放放電，在國內反而接到不少家長的訂單。

疫情也讓不少國際商展都停擺，對不少貿易商來說是一大打擊。陳逸虔指出，在商展停止之後，國際買家會開始運用線上來尋找供應商，甚至他也發現還有來自學校的訂單，不少學校的採購已經開始轉用線上方式進行，預期未來的無論是國內、國際的貿易趨勢，都會以線上為主。

(時報資訊)