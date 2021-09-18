美國有線電視新聞網(CNN)17日報導，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）針對已授權的3款新冠肺炎疫苗之研究，莫德納疫苗對預防因染疫而住院的效果最強，其次依序為輝瑞疫苗與嬌生疫苗。不過，3款疫苗都為接種者提供「實質性保護」。即使是第3名的嬌生，效力依舊有71%。

這份研究是CDC針對全美疫苗接種效果的研究，研究對象為3600多名在3月至8月因新冠肺炎而住院的成年人。研究發現，莫德納疫苗在防止新冠肺炎感染者住院的效力高達93%，在3種疫苗中排名第一；其次為效力達88%的輝瑞疫苗，再來為效力達71%的嬌生疫苗。

研究報告表示，「這些真實世界的研究數據顯示，各種疫苗之間的保護力的確存在著差異性；但舉凡美國食品藥物管理局(FDA)批准或授權的疫苗，都能產生實質性保護讓接種者降低住院機率」。

研究還發現，莫德納疫苗與輝瑞疫苗最大的差異，在於接種兩劑輝瑞疫苗的人，體內抗體大概在4個月後開始下降，而莫德納則仍維持高效力。「輝瑞疫苗接種後的14至120日內的有效性為91%，但超過120天後則下降至77%」。

之所以有效力差異，「可能是因為莫德納疫苗中的mRNA含量較高，也可能是第一劑與第二劑的間隔時間差異(輝瑞為3周，莫德納為4周)，或是接種了研究團隊沒紀錄到的疫苗」。

CNN指出，輝瑞與莫德納疫苗都採用mRNA技術，但劑量與具體配方略有不同。嬌生疫苗則為腺病毒疫苗。

研究團隊還表示，「只施打單劑嬌生疫苗的民眾，體內產生新冠肺炎的抗體數與防止染疫而住院的效力都相對較低。了解各種疫苗在有效性的差異，可指導民眾針對疫苗進行選擇。不過，所有FDA批准、授權新冠肺炎疫苗，都能提供民眾實質性保護，進而避免住院治療」。

這份研究為CDC與全美各地研究人員合作，針對18個州21家醫院的3689名患者進行實驗。該研究也找來100名健康的參與者，接種3種疫苗中的1種，並觀察血液中的抗體數。

結果發現，「從真實世界的數據來看，相較於只施打1劑嬌生疫苗的參與者，完成兩劑莫德納與輝瑞疫苗接種的參與者獲得更高的保護。雖然嬌生疫苗的效力較低，但接受1劑疫苗施打的參與者住院風險仍降低71%」。

不過，該研究也有瑕疵，即沒有納入兒童、免疫功能低下的成年人，以及感染卻未住院者的疫苗效力。此外，參與者追蹤期僅有29周，剛好超過6個月，而稍顯倉促。

(時報資訊)