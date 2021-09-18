中國人民銀行公布，為維護季末流動性平穩，18日進行人民幣（下同）1,000億元逆回購操作，其中7天及14天期各500億元。

香港信報報導，由於18日無逆回購到期，單日等額淨投放，本周全口徑淨投放1900億元，創近8個月新高。對上一次的單周淨投放高位為1月22日，當周為5,980億元。

公告顯示，7天期及14天期逆回購中標利率均持平，分別為2.2％及2.35％。

面對多重因素擾動及逐步趨緊的資金面，人行18日逆回購打破近半月來的百億模式，加碼投放至千億元，並時隔逾7個月重啟14天期品種，若不考慮MLF（中期借貸便利）操作情況，單日淨投放規模創逾7個半月新高。

(時報資訊)

#人行 #逆回購 #人民幣

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