中國商務部周四（9/16）宣布，已向紐西蘭貿易部長奧康納（Damien OConnor）提交正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。日媒報導，CPTPP輪值主席國日本政府認為，將審慎觀察中國是否能遵守CPTPP高標準規則，並維持慎重的立場。

據了解，中國商務部部長王文濤（16）日向紐西蘭提交了中國正式申請加入CPTPP的書面信函，兩國的部長還舉行了電話會議，就中方正式申請加入的有關後續工作進行了溝通。

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）前身為「跨太平洋夥伴協定」（TPP）。其宗旨為促進亞太地區貿易自由化，不過美國時任總統川普2017年1月簽署行政命令表示全面退出，因此TPP改組為CPTPP，以日本為首的11個國將此協定改組為CPTPP。據公開資訊，已於2018年12月30日生效的CPTPP，簽署國包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯等11國，約5億人口，生產總額達11兆美元，約全球GDP的13.1%。

近年，包含中國國家主席習近平、中國國務院總理李克強都曾先後在公開場合表示，中國積極考慮加入CPTPP。中國商務部副部長王受文在今年8月底時曾指出，2020年，自由貿易協定夥伴占中國對外貿易總額比重近35%。中國將持續與多個國家、組織談判自貿協定。同時積極考慮加入CPTPP。

日本電視台新聞網（NNN）報導，有關CPTPP，今年日本是CPTPP委員會的主席國，但日本政府認為有必要觀察中國是否能遵守CPTPP的高標準規則，對於中國的加入持慎重的立場。今後，日本政府將面臨是否開始進行中國加入CPTPP的談判手續。

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(時報資訊)