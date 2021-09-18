蘋果新一代iPhone 13本周轟動發表，雖被外界嘲諷史上最弱升級、毫無亮點，但17日晚8點在大陸開放預購，數百萬果粉紛紛殺出，iPhone 13立馬遭秒殺，蘋果官網瞬間掛掉，各大電商平台首批備貨也以火速搶光，頁面還跳出「商品搶購太火爆 請您稍後再試」提醒，直到晚點9點多，「蘋果官網崩了」還登上微博即時熱搜榜第一名。

綜合陸媒報導，儘管iPhone 13沒有帶來太大驚喜，但因為價格相對較低，周五在各大電商平台首波開賣，傳出有500萬消費者「傾巢而出」瘋搶預購，其中粉色系最搶手，不到3分鐘就賣光，大陸網友表示，果真是「十三香」，搶到的果粉狂曬預購單，興奮喊「買到了」；而更多人哀號，「蘋果官網崩了」、「Apple store也卡到我崩潰」、「真是卡得要死」。

對於首發沒搶到的消費者，業內人士建議，不妨再多等一等，到雙11期間看是否會有補貼，因為蘋果官網出貨日期也已經排到11月份。

今年大陸的iPhone 13全系列價格全面下調，其中，iPhone 13 mini入門價便宜300元人民幣（下同）至至5199元；iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max分別為5999元、7999元和8999元的價格，均比前一代的6299元、8499元和9299元的開價要低。

市場人士表示，蘋果iPhone 13系列全面降價，可能導致華為、小米、vivo、OPPO等本土市占率下滑。

(時報資訊)

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