中國恒大旗下恒大財富的理財產品8日起未能兌付，恒大財富總經理杜亮早前卻承認他已提前在5月31日贖回理財產品。恒大集團在官方網站發公告指，針對部分管理人員提前贖回恒大財富投資產品一事，集團高度重視，已要求該6名管理人員提前贖回的所有款項必須限期返回，並給予嚴厲懲處。

港媒引述恒大公告指出，集團要求恒大財富必須嚴格按照已公布的兌付方案執行，確保公平公正、一視同仁。同時，要求恒大財富中層以上員工必須堅守崗位，繼續做好客戶服務工作。

公告提及，截至5月1日，時任恒大集團總部、各產業集團總裁助理以上高管及地產集團各省公司董事長、總經理，以及時任恒大財富副總經理以上管理人員，共計44人持有恒大財富58筆投資產品。5月1日至9月7日期間，上述範圍管理人員中，有8人的9筆投資產品到期正常兌付，有9人新認購13筆投資產品，有6人提前贖回12筆投資產品。截止9月8日，有39人仍持有恒大財富50筆投資產品。

就理財產品未能兌付，恒大主席許家印曾表示，會確保恒大財富所有到期的理財產品盡早全部兌付，一分錢都不會少。恒大財富亦向投資者公布3個兌付方案，包括現金分期兌付，以及用實物資產兌付，但仍未能平息投資者情緒。

(時報資訊)