疫情遞延推案紛紛出籠，根據591新建案最新統計，被視為下半年房市風向的928檔期，憑藉北台灣的強勢逆襲，帶動全台推案量直逼6000億，不但較去年同期激增292億元，更創近5年來同期最高，且第4季後勢看旺，全年推案有望站穩兆元大關。

數字科技(5287)旗下591新建案統計今年六都、新竹縣市928檔期推案量約5721億，創5年同期新高，一掃疫情陰霾；591新建案指出，受疫情影響，許多建商推案一延再延，隨著防疫措施逐漸鬆綁，疫情相對嚴峻的北台灣，業者趁勢大舉推案帶動案量飆高；反觀中南部，除台南因去年同期推案基期高，近期又適逢豪雨、營建成本上漲，整體呈現量縮；台中、高雄熱度不減，案量與往年差距不大。

本次爆量的台北市，與去年相比推案成長幅度高達105.7%，最主要仍與熱錢湧進，蛋黃區中、大坪數產品看俏有關，加上自三級警戒解除後，房市交易甦醒，元利、國泰、潤泰等知名建商紛紛布局928檔期；台北市有近50個新案推出，總銷規模30億以上的案子更高達16個，當中又屬大同區一手包辦7指標案最搶眼，包括「亞昕華威」、「雲極」等都更造鎮案均是全新推出，替後續買氣挹注動能。

近兩年全台各都會區928檔期成長狀況 單位：億元

新北市受遞延性剛性買盤加持，各地推案氣勢如虹，量能突破1700億大關，諸如板橋區周邊、新店央北、淡海新市鎮、土城暫緩等推案熱區，平均都有逾百億案量；產品仍以中小坪數為銷售主力，像由新美齊、威京集團合資，大陸工程營造的指標案「新美齊世代」，該案總銷預估140億元，社區規劃621戶，房型從2~4房都有，適合換屋、首購等族群，加上基地鄰近捷運府中站，機能優異，又有品牌加持，甫公開即受各方關注。

桃園市則在重劃區新案助攻下，量能成長11.5%，成長幅度排行各縣市第2，尤其青埔特區一口氣海灌近500億量能，幾乎占全桃園市總案量一半，其中像威均建設就大手筆押寶，一口氣推出「青塘園」、「帝璽」等百億指標案；隨著人口紅利吸引，當地買氣也益發白熱化，價格一路挺進至4字頭；反觀新竹縣市，受上半年市場過熱，加上爭議頻傳成政府打炒房重點地區，建商態度保守，導致928檔期量縮。

台中今年928檔期則維持往年熱度，像是具備人口、建設議題的北屯區，推案量能依舊穩定；此外，台中蛋黃區近年飽和，建商開始將目光移往土地取得成本較低的蛋白區，包括沙鹿、龍井及梧棲等地，部分低總價的首購型產品，甚至有建案出現1~2組來客就成交1戶的少見現象，指標案如遠雄建設在梧棲區推出的「遠雄幸福成」，全案總銷高達130億，社區規劃約2400多戶，戶型從2~4房都有，頗受周邊購屋族關注，但隨著市區高房價與台中港重劃區的補漲效應，當地1字頭價格已逐漸絕跡，2字頭成為普遍行情。

南台灣部分，台南市量縮近8成，成為各縣市爐主，主因與前2年邁入推案高峰期，案量基期較高，加上適逢疫情、缺工缺料等衝擊，業者目前多以去化手中成屋為主；但值得注意的是，雖然旺季效應衰弱，但台南建設動能仍強，持續帶動房價看漲，如傳統蛋黃地段東區，平實重劃區新案拉抬，目前行情穩坐4字頭；同時在善化、新市等外圍蛋白區，受南科效應加乘，大量就業人口也帶來剛性買盤，刺激當地房價成長，目前新案價格已直逼3字頭。

高雄市雖然相較去年量減6.8%，但整體案量仍守住600億元大關，維持往年水準，目前熱區集中於左營、楠梓等地，928檔期亮點為興富發建設一口氣推出3場預售造鎮案，挹注高雄近290億元案量；其中「美術館一號院」，總銷175億元為三案最高，地段亦相當優異，坐落美術館第一排，社區規劃A、B兩棟共769戶，且主打五星級飯店公設，住宅除規劃中、大坪數豪宅，鎖定層峰客群；亦擁有美術館周邊少見的小宅產品，藉此瞄準首購、換屋族，若依目前開價每坪45~65萬估計，有機會成為北高雄身價最貴的小宅。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，原本期待房市遭新制、疫情雙殺，天涼好個秋再進場撿便宜的買盤，如今討不到好處還形同變相被擺了一道，賣方市場秋後算賬，要期待房價回檔恐得寄望央行是否有升息的打算，但就算升息，短期內也難回到撼動房價的利率高點，遑論日前也傳央行利率將按兵不動，整體房市持續加溫至2021年底已然定調。

(時報資訊)