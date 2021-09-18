1名網路賣家賣1件100元的衣服，日前他收到1名買家私訊，他好心建議對方運送方式改以較便宜的郵寄，僅37元，對方竟說「我先匯100元過去，收到衣服再匯剩下的」，他當場暴怒嗆說不賣了，要對方自行到店面購買：網友們紛紛留言說很明顯就是想騙運費，對方收到貨就不會再匯款了。

該賣家在臉書「爆怨公社」發文表示，他在網路商城賣衣服1件100元，日前收到1名買家私訊他，對方說希望能改用便宜的運送方式，他則建議改成郵寄僅37元運費，相較原本的貨到付款60元便宜，但對方同意後卻說「沒問題的話我先匯100元過去，收到衣服再匯剩下的，OK嗎？」

1名網路賣家賣1件100元的衣服，日前他收到1名買家私訊，對方竟說「我先匯100元過去，收到衣服再匯剩下的費用」。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該賣家之後問對方為什麼收到衣服才匯，對方則說「要是我全部匯，你沒出貨怎麼辦？我會很麻煩」，他最後爆氣直接請對方到店面購買，對方還繼續說不然改成超商去取貨就好，還要求他拍照衣服，他最後再強調「不賣你，謝謝」，對方才惱羞成怒地回嗆「誰先嗆誰啊」。

其他網友則留言說，「匯2次有時候還要兩次手續費！衣服才100到底發生什麼事了，137元當成13700在買嗎」、「很明顯就只是想凹免運，信不信匯100衣服寄過去他就消失了，運費37不會給你的」、「137是美金嗎」、「手續費15不在乎」、「100元的東西屎尿一堆，換做是我放到長灰塵我也不爽賣他了」、「賣了之後一個月 他可能會說衣服有線頭跑出來 他要退貨」。

(時報資訊)