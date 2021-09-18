【時報-台北電】18日隔夜美股3大指數均收低，標普500與那斯達克周線連兩黑。美國8月消費者信心指數在近10年來最低，加上美國新冠疫情尚未降溫、聯準會即將召開會議，以及美股歷年來9月表現不佳等諸多非利多消息罩頂。道瓊跌166.44點或0.48%，收34584.88點。那斯達克跌137.96點或0.91%，收15043.97點。標普500跌40.76點或0.91%，收4432.99點。周線方面，道瓊跌近0.1%，連續3周走低。標普500跌約0.6%，納斯達克也跌約0.5%，兩者均為連2黑。（編輯整理：柳繼剛）

(時報資訊)

#美股 #那斯達克 #道瓊

主要市場指數

紐約道瓊
34584.88 -166.44(0.48%)
05:25
S&P500
4432.99 -40.76(0.91%)
05:25
Nasdaq
15043.97 -137.96(0.91%)
05:16
費半指數
3421.16 -52.44(1.51%)
05:16
日經225
30500.05 +176.71(0.58%)
09/17
南韓KOSPI
3140.51 +10.42(0.33%)
09/17
香港恆生
24920.76 +252.91(1.03%)
09/17
上證指數
3613.97 +6.87(0.19%)
09/17
深圳成指
14359.36 +101.23(0.71%)
09/17
英國FTSE
6963.64 -63.84(0.91%)
09/17
法國CAC
6570.19 -52.40(0.79%)
00:05
德國DAX
15490.17 -161.58(1.03%)
09/17

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