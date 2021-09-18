【時報-台北電】18日隔夜美股3大指數均收低，標普500與那斯達克周線連兩黑。美國8月消費者信心指數在近10年來最低，加上美國新冠疫情尚未降溫、聯準會即將召開會議，以及美股歷年來9月表現不佳等諸多非利多消息罩頂。道瓊跌166.44點或0.48%，收34584.88點。那斯達克跌137.96點或0.91%，收15043.97點。標普500跌40.76點或0.91%，收4432.99點。周線方面，道瓊跌近0.1%，連續3周走低。標普500跌約0.6%，納斯達克也跌約0.5%，兩者均為連2黑。（編輯整理：柳繼剛）
(時報資訊)
34584.88
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15043.97
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3421.16
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