想改造家中空間，卻毫無靈感嗎？設計家Seaechome在社群上調查「不做會後悔的裝潢設計」，整理出五大網友最推薦的室內設計項目，不僅能幫助收納、配合生活習慣，還保有生活情調，讓居家生活更便利、也更舒適，網友直呼「真的很值得，保證做了不會後悔！」

【網友推薦室內設計之一：儲藏室】

收納為室內裝修的重點項目，許多人對雜亂的生活用品頭痛不已。網友強力推薦，一定要做個儲藏室，才有空間收納行李箱、吸塵器等大型物品，避免空間雜亂無章。

設計家建議，可利用家裡畸零空間、轉角處規劃多功能儲藏室，還可加入層板，能分門別類收納，無論是大型物品或是雜物生活備品都能集中管理。若能再搭配隱形門，更可讓家中視覺更清爽乾淨。

【網友推薦室內設計之二：保留陽台】

為了擴充室內空間，許多人喜好進行陽台外推設計，但眾多網友卻持相反意見，認為保留陽台能在家裡多一個緩衝的空間。平時可以利用此空間種植植物、休憩，疫情期間長時間居家生活，更成為家人透氣的角落，「好險當時沒有外推！」

設計家表示，裝修陽台已成為近年室內裝修趨勢，除了利用陽台來曬衣服、種植物轉換心情，還能利用此空間成為二進式玄關、多功能家事間、休憩臥榻區、書房等功能，佈置成機能滿滿又紓壓的小天地。

【網友推薦室內設計之三：內嵌式洗碗機】

現代人生活繁忙，希望休息時間盡量不被家事佔據，廚房神物「洗碗機」便成為網友推薦的科技產品，不但能節省洗碗的時間，還能省下一點水費，是分擔家事的大功臣。或許不少網友在疫情期間「洗碗洗到崩潰」，一致認為廚房應要保留空間給內嵌式洗碗機。

設計家指出，洗碗機分為內嵌式和獨立式，內嵌式多置於廚房的櫥櫃中，雖然壓縮了收納空間，但由於容量大、可清洗各式鍋盤，聲音也較為安靜，受到廣大網友的喜愛。不過，由於內嵌式洗碗機一般安裝於流理台下方，需考慮排水管線，因此通常為重新裝修或是新成屋裝潢時才安置，建議民眾在裝修時，可先考慮是否安裝內嵌式洗碗機，事先保留位置。

【網友推薦室內設計之四：浴室乾濕分離】

過去室內裝潢設計較少有「乾濕分離」概念，現在也有些建案也會以浴缸和乾濕分離二擇一，造成市面上的衛浴設計分成兩派。不過，似乎更多網友是浴室乾濕分離的擁護者，直呼乾濕分離超方便，也適合家中有長輩的環境使用。

設計家表示，過去淋浴間與馬桶沒有乾濕分離的概念，沐浴後地板容易變得濕滑，不僅踩起來不舒服，也很容易滑倒發生危險。現代浴室的乾濕分離設計，除了能解決「一洗澡、整間濕」的狀況，更能大幅降低浴室磁磚溝縫發霉與囤積水垢的問題，還能優化浴室空間，更好清潔也更方便。

【網友推薦室內設計之五：插座、床邊燈控】

現代人手機不離身，仰賴智慧家電，「逐插座而居」已成為生活常態。不少網友推薦，家中的插座一定要足夠，無論沙發、廚房、床邊，或是各個需要的角落都應隨著生活習慣設計充足的插座。

設計家建議，在裝修前可審慎考量生活用電習慣，如廚房可依使用習慣增設多個插座，或是增設有開關的插座，如此一來使用家電時，只要使用開關即可，不用每次用完都要拔插頭。此外，若是需要在家工作者，可考慮在餐桌下設置插座，如此一來無論是工作或是想煮火鍋，都不成問題。

此外，也有不少網友也說，床邊設計燈控超方便，因為睡前關燈要離開床鋪太麻煩，「不然冬天關燈真的好痛苦！」設計家指出，除了可在床頭或床邊設計燈控，沒有大幅裝修需求的民眾，也建議可安裝遙控燈具，只要使用遙控器便能開關燈，也是一個方便的選擇。

(時報資訊)