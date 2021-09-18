家樂福線上購物「七里香經典烤肉組」，5款肉4款海產1款香腸1880元（圖），4至6人份；另有5款肉3款海產998元，2至4人份。（家樂福提供） 用icash2.0、icash Pay綁定數位振興五倍券，有機會額外獲得最高上萬點OPEN POINT點數。（7-11提供） 愛買美澳暢銷冷凍烤肉套組，每組999元。（愛買提供） 趕搭振興五倍券熱潮，通路搶先推出早鳥優惠方案來暖身，量販、超商消費滿額送購物金；速食店早餐憑優惠券買1送1。其中，量販針對中秋節4天連假加碼，家樂福會員今（18日）在量販、超市、線上購物同步享單筆滿399元送600元振興滿額折價券搭；愛買中秋加碼百萬現金紅包，也在今天限定滿額最高送300元。

量販中秋連假搶先送

家樂福趁連假先送600元振興滿額折價券，面額有100元、200元、300元，可在9月23日至10月5日使用，單筆滿1000元折100元、2000元折200元、3000元折300元；線上購物憑折扣碼單筆滿2000元享9折。愛買HAPPY GO會員18日獨享單筆滿2000元享9折十足抵用現金券，滿2100元回饋210元，滿2200元回饋220元，單筆最高回饋300元。

麥當勞對準連假開工日，9月22日起至10月19日有「早安優惠券」和「振興超值餐」雙重振興專案。「早安優惠券」除紙本優惠券以外，首度加碼數位版，人氣「豬肉滿福堡」與「香蛋堡」天天買1送1，另有單點指定主餐加1元享飲料，與飲料免費升級等8種優惠，一券在手可現省335元。

「振興超值餐」主餐任選吉事漢堡、麥香或麥香魚，搭配四塊麥克塊、小薯、飲料，超優惠「四喜餐」100元；另有大麥克、雙層牛肉吉事堡、勁辣腿堡，搭配四塊麥克塊、小薯、飲料及勁辣香翅，組成超滿足「五福餐」150元，最高現省76元。

超商買愈多回饋愈多

7-11配合五倍券數位綁定政策，整合集團3大支付，9月22日9時起可使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包綁定信用卡支付，若選icash2.0、icash Pay綁定，有機會額外獲得最高上萬點OPEN POINT點數。10月8日起可到7-11、康是美、統一時代百貨等通路享加碼優惠與回饋，加乘五倍券效益。

萊爾富26日前推出「樂樂券」限時活動，於門市除指定項目外單筆滿200元送20元購物金，採累贈制，買愈多回饋愈多；11月2日前Hi-Life VIP APP整買零取內的「振興專區」也祭出民生用品與飲品5折起優惠，購買商品都能跨店兌換，讓使用更便利、安心。

(時報資訊)