日前，主計總處公布2020年人口及住宅普查，全國普通住戶共803.4萬戶，與十年前相比小幅成長8.3％，但其中單人家庭有208.5萬戶，占全體家庭戶數26.0％，更值得注意的是，單人家庭戶數十年來大幅增加28％，自然牽動購屋與推案習慣的改變，解答了身邊很多朋友對小宅那麼夯的困惑。

單身族群增加，不僅是未婚、不婚的單身族群越來越多，還有高齡化等社會結構的變動，獨居成為日常，影響所及，也讓小宅更熱門。儘管小宅、套房「買到套到」的房市警惕不時浮上檯面，加上小家庭「塞進」小坪數住宅，舒適度勢必不盡理想等因素，使得未來小宅轉手性備受考驗，殊不知在總價思維下，低價小宅依舊熱銷，更適合首購族及小資族，退休族更容易負擔，也讓小宅成為長銷產品，更強化家戶結構的改變。

除社會結構改變及總價低，小宅能在市場上廣受歡迎，還有其他優勢，當單身族群的增加，以及離鄉就業的上班族，居住上不需要太大的空間，讓套房、二房的出租狀況較佳，買方可自住，也可創造租金收入。

其次，現下大樓型社區皆有管理維護，而管理費以坪數計算，坪數越小、每月管理費越低，以大台北地區每坪動輒百元以上的管理費，每月的居住成本也是買方或承租人的主要考量，更何況許多年輕族群推崇精簡生活，小坪數住宅相對好打理。

當然，新冠肺炎疫情肆虐，讓居家時間拉長，也促使成年子女就近另覓居所，家人間有點距離，感情反而更好。

這些年有人問我，如何挑選一個進可攻、退可守的好產品？其實家戶結構變化已經點出了未來趨勢。高齡化與高度都市化不可逆的狀況下，小宅成為房市主流，不過小宅「百百種」，除通風與採光好等基本條件外，下手前還是需要留意幾部分，第一，許多銀行不承作坪數過小的房屋貸款，或是提供的貸款條件較差，建議坪數盡量在15坪以上，第二，若考量出租及轉手容易，地段的生活機能最為重要，尤其以捷運站周邊為佳，第三，格局盡量方正，動線及收納才能有理想的配置，避免空間浪費，有了這些條件，未來也就更能立於不敗之地了。

(時報資訊)