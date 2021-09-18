新北市政府統計，今年前8月設籍的家戶數，較去年12月底增加了10,382戶，其中增加設籍戶數的前五名行政區，分別是新莊、淡水、板橋、林口及土城。顯現便捷交通建設讓生活機能好轉，吸引年輕族群跨區定居，也連帶翻轉城市版圖，快速催熟新興區。

而這五大行政區中，目前最受外界關注的是，最近緊臨新莊副都心的新泰塭仔圳重劃區正在進行拆遷，橫跨新莊和泰山，占地400公頃號稱全國第三大重劃區，即將進行市地重劃，工廠黑鄉印象將大翻身。

鄉林不動產研究室表示，未來挾著周邊新北知識產業園區產業聚落人口，又鄰近機捷、台65快速道路及國道中山高，生活機能優越，預料將很快成為推案一級戰區，包括華固、潤泰新、海悅、寶佳、茂德等建商都提前插旗。

屋比房屋總經理葉國華表示，去年全台房價狂飆，即便房價最高的北市，房價也有往上墊高的趨勢，根據內政部資料顯示，台北房價年漲幅就有4.9％，目前北市中古屋房價平均每坪約65萬，是其他主要都會區的2~4倍，新屋到去年底每坪更高達86.6萬。

葉國華指出，由於這幾年大台北捷運路網不斷擴大，讓在台北工作、喜歡沿捷運購屋的民眾選擇性大幅增加，觀察今年前8月新北家戶數增加最多的行政區，包含新莊、淡水、板橋、林口、土城等，因都有「捷運建設」連通台北，加上區內重大建設推動與重劃區發展題材，吸引很多民眾入住。

以新莊來說，新莊副都心、頭前重劃區、塭仔圳重劃區是目前區內房巿三大亮點；至於板橋的江翠北側重劃區與土城的暫緩發展區，也是近年買盤熱絡的區塊。至於林口在發展多年後，目前生活機能相當完整，隨著捷運機場線開通後，已成為北市外移人口的主力購屋區塊。淡水則是目前大台北少數有捷運題材，房價還在2字頭的區塊，近來區內的淡海新市鎮人口成長相當快速。

(時報資訊)