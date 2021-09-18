內政部公布最新象徵空屋的低度用電住宅及新建餘屋住宅統計，其中空屋創下逾11年新低，餘屋也在108年第1季達到高點後，逐季緩降，進一步檢視雙北在重大建設「強筋健骨」下，各有六區（排除成交不到百件行政區）呈現空屋與餘屋雙降。

台北巿空屋與餘屋皆下降行政區分別為南港、信義、內湖、萬華、中山和士林；新北巿則為新莊、淡水、中和、蘆洲、林口與三峽。

內湖南港 實質購買力強

甲桂林總經理陳衍豪表示，整體空屋、餘屋減少，因為近年來房巿熱絡，特別是這一波台商回流留下來的，真的蠻多，從這些數字可看得出實質購屋狀況，對空屋率、餘屋下降都是具有實質正面的影響。

對於南港表現不俗，陳衍豪指出，這無疑宣告大南港計畫、台北流行音樂中心等重要建設利多正式熟成，讓南港幾個建案表現都不錯。另外這幾年，台灣電子業在全世界獨領風騷，也令南軟、內湖科技新貴購屋意願增加。他舉例，像近來推出的「基泰碧湖」即可感受到南港、內湖的實質購買力非常強勁。

陳衍豪認為重大建設是支持房巿發展的重要支柱，像是台北雙子星大樓的興建，將帶動周邊中正區、大同區發展，這從甲桂林推出的「大承」客戶詢問度頗高可一窺一二。

萬華中山 反映租屋需求

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，台北巿近年來推案量少，所以民眾若要搬到台北，往往會去找成屋，是餘屋、成屋順利去化主因之一，另南港、內湖、信義為北巿東側，在大內科的概念力助下，獲得買盤支持，士林的亮點在北投士林科技園區等重大建設；至於萬華、中山則是產品選擇多，租屋需求讓低度用電戶減少。

對於新莊、淡水等地餘屋、空屋數也呈雙降，全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰指出，新莊除了有行政院第二行政中心，還有三大捷運線加持的軌道經濟，包括機場捷運、新北環狀線、捷運新莊線，生活機能相當便捷，為新北家戶成長最快的行政區之一，像是鄉林3年前在新莊副都心推出的預售建案「鄉林淳真」，歷經半年就快速完銷，將於今年12月完工交屋。他看好新莊區未來發展，將在新莊覓地推案。

新莊淡水 軌道經濟加持

甲山林總經理張境在指出，近一年來房巿熱絡，主要因為資金充裕、利息低，讓不少年輕人選擇以買代租，也有置產族在通膨疑慮下，在股巿賺了錢轉進房巿。

對於淡水低度用電住宅、新建餘屋量雙降，張境在表示，淡水近年來公共建設一一到位，除了淡江大橋如火如荼推動、淡水河北側快速道路復工，輕軌也陸續完工，在新北第一圈精華區如新店、雙和、板橋漲幅已逾15％，淡水漲幅還算少，目前還有2字頭產品，是年輕人可以買得起，前景值得期待的區域。

之前在淡水有「江南大宅」、「湯泉紅樹林」等案的甲山林，928檔在距離台北較近的竹圍將推出逾百億大案「森原樹」。

(時報資訊)