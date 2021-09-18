苗栗市都市計畫通盤檢討自上次公告至今已有9年，市內許多地區，居民眾多，巷道狹小，景觀雜亂，苗栗縣政府因而從今年8月開始規畫第5次通盤檢討作業，期望能以此向中央爭取經費展開危老重建，並在17日正式啟動，縣長徐耀昌希望藉此來全面更新苗栗市容，打造宜居城市。

更新市容 打造宜居城市

苗栗市係苗栗縣治所在，都市計畫第四次通盤檢討自2012年8月公告發布實施迄今已近9年，縣府因而從今年8月著手規畫第5次通盤檢討作業，檢討方向主要有3大面向，包括打造宜居環境引入人口、因應產業需求活化工業區，及高齡少子化之公共設施再利用評估。

苗栗市都市計畫面積有656.05公頃，檢討範圍包括福安、福星、文山、文聖、北苗、清華、上苗、嘉新、嘉盛、建功、中苗、福麗、青苗、玉苗、大同、綠苗、新苗、高苗、恭敬、水源等20個里，透過先期規畫並挑選具有潛力的都市更新地區，在計畫期間辦理相關說明會及活動，讓民眾認識都市更新並主動參與，共同打造具有健康安全生活機能的新都市空間。

城市轉型 吸引產業投資

縣府工商發展處17日啟動「苗準都更．栗拚新生─苗栗縣苗栗都市計畫區都市更新整體計畫案暨通盤檢討案」，縣長徐耀昌表示，將向中央積極爭取補助辦理「苗栗縣苗栗都市計畫區都市更新整體計畫」，加上縣府目前推動的危老重建政策，重新定位苗栗區域發展方向。

縣府為推動都市再發展，除了都市更新、危老重建外，近期內也已完成苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程，縣府將持續推動城市轉型，引進民間資金，吸引產業投資，攜手共創都市新榮景，成為幸福宜居城市。

(時報資訊)