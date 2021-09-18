南投縣稅務局蔣姓女稅務員從2017年開始接連請產假、育嬰假、年休假等，4年來共請假701天，沒上班卻領各種補助津貼共約105萬元，引發議論。南投稅務局副局長許雪娥說，將蒐集相關資料，報請行政院人事總處檢討請假相關規定是否合宜。

蔣姓女稅務員於2012年通過地方特考，分發到南投縣稅務局，負責稅務解說業務，且夫妻都在稅務局任職。蔣女於2017年10月生第1胎，並請了產假、年休假及期限到2019年10月的育嬰假。

2019年11月蔣女生第2胎，繼續依規定請產假、特休假等，並從2020年5月到今年5月請育嬰假，可能是熟稔人事法規，請假時日計算精準，各種假別環環相扣，都沒有上過班。

算得太精 長官很無奈

今年5月間，新冠肺炎本土疫情爆發，中央流行疫情指揮中心宣布，可以請防疫照顧假，期限到8月31日止；原本請育嬰假的蔣女，隨即在6月申請復職，因為她的工作必須與民眾接觸，所以可以優先施打疫苗。

蔣女申請復職時，同仁以為她終於要回來上班了，詎料，她打完疫苗後，又請可以領取薪資的防疫照顧假直到8月底，9月起又開始請育嬰假。

據了解，蔣女4年來先後申請包括育嬰假、產假、防疫照顧假及年休假等，幾乎把所有能用的假都請了，沒有上班卻領取各種津貼、補助、薪資及年終獎金等。由於蔣女長期請假，稅務局為補實她請假期間為民眾服務的工作需求，另聘用1名約雇人員，每月薪資約3萬5000元。

報人事總處 檢討規定

許雪娥表示，此案雖讓社會觀感不佳，但蔣女都是依人事法規請假，並檢附相關證明文件，依規定只能照准，但她長期請假的確影響工作，稅務局也很無奈，因此將報請中央檢討相關法規。

黃姓公務員指出，每個公務人員都有自己的業務職掌及分工，如果有人請假無法正常上班，其他同事就必須補足工作缺口，因此一般公務員都會衡量同事負擔，避免自己請長假，而影響同事的工作與生活。

黃姓公務員說，像蔣女如此將個人權益極大化，算是罕見奇葩，雖然程序合法，但仍有道德上的瑕疵，難怪招致非議。

(時報資訊)