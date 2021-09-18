中秋長假前夕，台股觀望氣氛濃，指數下跌1.91點，全周下挫197.78點，台灣本土連鎖咖啡龍頭路易莎昨日登錄興櫃，每股掛牌價118元，最高價一度漲到209元，漲幅一度達到77%，上演蜜月行情，盤中也多維持在200元左右，終場以199元作收。股價仍超越豆府昨日收盤價150元、八方雲集的151.5元等，僅次於瓦城，榮登觀光類股股后寶座。

資料顯示，路易莎2020年營收19.77億元，毛利率53%，稅後淨利約1.58億元，每股稅後純益（EPS）9.29元；今年雖然有新冠疫情影響，但是累計前7月稅後淨利仍有4719.8萬，EPS為2.37元。董事長黃銘賢表示，路易莎相當重視海外市場，將積極布局美、日、東協等區域，等疫情過後，即可加快海外市場版圖拓展。

台新投顧黃文清表示，隨著本土疫情趨緩、疫苗也陸續到貨、施打普及，像是零售、百貨、餐飲觀光股價基期來來到低點，隨著振興五倍券的發放，預期第4季內需經濟提振，相關產業將有機會頹勢反彈，投資人可以適時逢低布局。

黃文清樂觀看待中秋節假期後台股表現，他表示，近期資金有回籠的趨勢，加上蘋果新機銷售，將有利相關半導體獲利和股價表現，預期第4季將再挑戰台股歷史高點18000點。除了半導體產業之外，隨著景氣刺激、利率有機會反彈，金控類股也有望受益。

兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示，過往經驗，第3季通常台股相對清淡，若投資人逢低進場布局，持有至隔年第2季，報酬率都相當可觀。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意