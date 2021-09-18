電商PChome網路家庭昨日董事會決議通過私募普通股案，引進策略投資人中華開發金控集團 、中華電信 、廿一世紀數位經營團隊，借重金融服務、人工智慧科技、大數據等專長做為合作夥伴，將私募普通股、募資新台幣10億元。

網家集團董事長詹宏志昨親自召開重大訊息記者會，他表示，網路家庭為了長期策略發展布局、跨產業生態圈資源整合，引進策略性投資人的目的是以數據為核心，驅動PChome數位金融科技發展，讓網家網路金融服務面貌能夠更加清楚與完整。

網家董事會昨日決議通過私募普通股案引進策略投資人，這次私募普通股案將募集新台幣10億元，詹宏志表示，每股認購價格為新台幣106.65元，將發行逾937.6萬股，約佔已發行股份之7.35％。

為有效整合各方資源並強化合作綜效以增進股東權益，詹宏志表示，私募普通股案完成後，網家擬透過投資約新台幣21.6億元購買廿一世紀數位經營團隊的股份，以直接持有的子公司拍付國際股份，經由股份交換方式取得廿一世紀數位股份有限公司發行之新股，共取得廿一世紀數位股份有限公司約5成股份暨控制權。

詹宏志表示，近2年來一直希望過去的服務，能讓其他產業參與，也能參與其他產業的成長，透過這次私募普通股案與換股，顯示強強聯手的決心，以提升PChome數位生活生態圈在電子商務及數位金融科技領域的服務競爭力。

(時報資訊)

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