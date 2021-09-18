振興五倍券即將上路，各部會和地方政府紛紛推出加碼措施，交通部觀光局昨日公布120萬份國旅券使用方式與抽獎日，文化部公布300萬份藝FUN券登記措施，台中、嘉義、台南、高雄等縣市昨日各宣布加碼措施和加值方案。

交通部推千元數位國旅券

交通部推出面額1000元的國旅券，採全數位發行方式，觀光局表示，9月22日振興五倍券平台正式上線開放數位綁定時，可以同步於該平台登記國旅券抽籤，10月12日起每周二上午抽出，共抽4周，每周將抽出30萬份。

文化部藝FUN券每份600元，數位券240萬份、紙本券60萬份，今年可「登記一次、最高抽四次」，例如第一梯次登記至10月8日，登記後未抽中可順延至下一次，直到4次抽籤結束，4個登記週期分別於10月13、20、27日及11月3日抽籤，除了線上登記，紙本券亦可於10月1日起，持健保卡至四大超商事務機插卡申請。

台中消費500元有望中豪宅

台中市長盧秀燕公開台中市加值計畫，市府祭出每天抽1000組送5000元獎金，連續抽60天，另有周周抽10萬元，壓軸大獎是千萬豪宅，市府與麗寶建設合作提供「微笑之心」建案，作為購物節壓軸大獎，2房含停車位總價值上看千萬，預計12月底前抽出幸運兒，民眾消費滿5百元，就有機會當豪宅主人。

嘉義市政府提出2000萬元觀光產業振興方案，參照去年國旅補助方式，補助來嘉義市2天1夜以上行程，至少在嘉義市住1晚、用1餐，每團10人以上團體旅遊的旅行社，每人每次500元，從10月1日起受理申請。

台南推出大獎，市長黃偉哲17日開箱位於永康區、總價830萬元的「輕豪宅」，房子位於3樓、3房格局、建坪27.49坪含公設，並附車位，鄰近永康交流道和永康火車站。

高雄與國泰世華、台新、聯邦、新光、高雄銀行等5銀行，和LINE Pay Money、台灣Pay、PChome Pi錢包及一卡通合作。在高雄消費滿5000元，其中旅宿、餐飲累計超過2500元，就有1000元高雄券。

紙本配送等預算遭疑過多

另外，對於這次各部會祭出數位綁定加碼，民眾黨立委高虹安質疑，既然政府目標是提高數位券領取率，但實體券配送、郵局配送服務費、物流費、保管費及警力戒護等預算，竟比三倍券多出3228萬2000元，與政府聲稱要提高數位化互相矛盾。

(時報資訊)