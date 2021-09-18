受秋節連假、內資觀望等因素影響，台股量能連日不足3,000億元，壓抑指數表現空間。

投資專家認為，假期過後，隨著買盤歸隊，量能有望穩步回升，進一步支撐市場信心，在權證布局上，建議鎖定新一輪崛起的強勢股，適度參與回升行情。

法人指出，美國聯準會即將釋出最新動態，不確定因素干擾市場，所以觀望氣氛籠罩盤面，使得盤勢維持震盪格局。

此外，就型態上來看，指數跌破10日均線和季線，櫃買指數跌破月線，顯示中小型股賣壓沉重，且近日均線空方排列個股家數超過多方排列個股家數，也導致操作難度大幅提高。

而整體來看，雖然近期盤面量能不濟，權值股及人氣股動能同步趨弱，不過，外資期現貨籌碼操作偏正向看待，有利資金效應延燒，連假過後行情可望撥雲見日，量能逐步向上，激勵多頭回神，進一步吹響反攻號角。

在關注類股部分，由於中國大陸為實現2030年碳達峰、2060年碳中和目標，積極整治高耗能產業和廠商，近期部分地區因能耗超標，水泥廠被勒令減產，加上夏季限電繼續執行錯峰生產，大陸多地水泥報價自8月起已連番調漲，並超越去年同期水準。且第四季進入傳統旺季，若煤炭價格持續高漲、持續限產，預期價格還有繼續走揚空間，支撐水泥族群表現。

根據國際半導體產業協會（SEMI）公布最新全球晶圓廠預測報告指出，受到數位轉型與其他新興科技趨勢驅動，台積電、英特爾、三星、格芯等大廠紛紛展開大手筆投資擴產，預期明年全球晶圓廠半導體設備投資總額將達近1千億美元，改寫歷史新高，進而大幅推升相關半導體設備、材料需求成長。

投資專家建議，在布局策略上，應以下半年業績具表現空間，同時產業成長趨勢明確，市場雜音較少的族群，有機會成為迎接第四季的多方主流，可透過認購權證先小幅試單，同時避免過度追高，卡位年底前籌碼換手所創造的新一波產業趨勢。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意