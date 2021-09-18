新冠肺炎疫情侵襲全球，國內觀光旅館業面臨極大困境，為同業生存請命，社團法人台灣星級旅館協會日前舉行一場「星級旅館響應政府振興觀光產業券券好用座談會」，邀請觀光局旅宿組科長、立委代表、協會會員共同就政府各部會即將推出各式振興券的使用，反應業者的心聲，進行意見交流。

星級旅館協會理事長蔡永興指出，目前全台有400多家星級旅館，業者為提升旅館品質服務接軌國際，自費完成星級評鑑，各星級旅館只要有星就是好旅館，但是目前經營非常艱困，政府即將推出各式的振興券，希望政府給予星級旅館業者加碼補助，建議交通部推出的國旅券「激勵金」旅遊行程，可優先安排入住星級旅館，增加「激勵金」旅遊行程的CP值。

觀光局旅宿組科長簡瑛誼表示，星級評鑑最主要的目標，就是與國際接軌，每一家星級旅館都定期接受旅館評鑑，在設備品質與服務上都是相當優質的旅館。

簡瑛誼表示，行政院即將推出「五倍券」；交通部提出「國旅券方案」、經濟部推出「好食券」、原住民族委員會「i原券」、行政院農業委員會「農遊券」，歡迎各類型振興券在星級旅館使用。

與會的業者指出，政府推動觀光產業的活動或補助政策時，應優先考慮到星級旅館，建議可將此次推出國旅券「激勵金」行程優先安排入住星級旅館，帶動更多旅館業加入星級旅館，提升台灣整體旅館業服務品質。

(時報資訊)