疫情延宕快時尚展店步伐，隨著疫情趨緩、五倍券發放有望，催化實體零售齊步走，一度停滯的快時尚展店速度亦相對加快，除了Outlet年底將有美國A&F等首度來台展店外，包括UNIQLO、Gap等均計劃年底展新店。

UNIQLO目前全台店數70家，年底前計劃展店，且明曜店將升格為全球旗艦店；UNIQLO自2010年進入台灣深耕市場多年，致力成為台灣人不可或缺的國民品牌；近年來因應疫後生活型態的轉變，人們對服裝需求的變化，UNIQLO也與時俱進不斷進化，宣告原來的明曜全球旗艦店將進行升級改裝，脫胎換骨成為全台面積最大、商品最齊全，並將LifeWear藝術與科學精髓展現淋漓盡致的UNIQLO TAIPEI全球旗艦店，預計於10月8日重新開幕。

而值得一提的，UNIQLO亦宣布由亞洲女神徐若瑄擔任最新LifeWear品牌代言人，展現不同以往的多樣面貌，活力演繹「新生活，更有生命力」的全新品牌形象。業者指出，UNIQLO客群中有不少是母嬰親子客，透過新代言人展現自信的女性形象，有望帶動新一批客群；與此同時，相對流行度極高的GU也請來邵雨薇做秋裝代言，將客群鎖定更精緻化、廣度擴大。

Gap目前全台14家店，年底也將計劃展店，Gap從去年1月起即推出客製服務，像是布章燙製、店繡等客製化服務，一年多來吸引不少年輕客人上門客製自屬商品與穿衣風格，且相對隨著人潮增加，亦帶動客單提升，目前全台14家門市均有提供布章燙製服務，而店繡部分則僅限信義區的ATT 4 FUN、板橋大遠百、新竹巨城購物中心與台中大遠百等四大店。

今年秋冬裝新品，Gap考量消費習慣的轉變，兼具居家舒適度與外出穿搭性的單品成為消費者考量重點之一，推出2021全新「碳素軟磨」新品系列，全系列透過品牌獨家三道柔軟工藝，打造綿密柔滑的衣物材質，灌注於男、女、童裝、嬰幼童裝，使其擁有水蜜桃絨般的柔順觸感，讓舒適度再加分，加上「繽紛色系」也成為新亮點。

而以衝浪起家的美式平價休閒服飾Hang Ten，今年更首度與「Ccilu馳綠22製夢所」策略合作夥伴推出「Hang Ten環保親子寶特鞋系列」，為全世界首雙全鞋各主要部件皆使用回收寶特瓶製成的環保鞋，「Ccilu馳綠22製夢所」其優越設計更屢獲德國紅點和義大利A’Design Award設計大獎，成為國民成衣通路最大差異優勢。

(時報資訊)