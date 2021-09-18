李曉婷2019年前往美國進修，遇到去年初美國COVID-19疫情，回台確診COVID-19，不過還好有健保、保險，順利請領理賠金，逐步恢復心肺功能，期待未來工作幾年後，可以存錢再去圓美國留學夢。

我是2019年自大學國貿系畢業，工作近四個月後磨合期不適應，想要精進語文，前往加州語言學校進修不到二個月，遇到2020年初美國疫情爆發，應家人要求回台，在檢疫旅館確診，入院治療40多天後康復。

因為讀大三時有參加美國遊學團，喜歡美式校園氛圍與生活方式，加上我又是美國時尚品牌的愛好者，讓我對留學這條路心生嚮往。但因為準備留學加上至少要200萬元以上的留學金，令人卻步。

畢業後我到表姊夫公司工作，工作期間因為要加入公司團保，認識了公司承保團保的壽險顧問，介紹一些我可能需要的險種，並建議剛出社會的我可以透過終身醫療主約加上需要且負擔得起的保障，如住院日額醫療險、實支實付醫療險、意外醫療險等。年繳保費約2萬多元，幾乎是我一個月的薪水，我爸媽先以幫忙付首期保費方式支持我的選擇，希望我可把保費透過每個月的薪水預存方式，之後要靠自己繳。

但上班近四個月後，在不適應傳統公司與企業文化下，我決定去美國遊學。

我到加州當地的社區大學報名六星期的語言課，並規劃遊玩幾周再回台剛好過完年找工作，但在我上課到第五周時，因美國開始爆發2020年首波新冠肺炎疫情，我在2020年1月底就回到台灣，先到防疫旅館隔離，但到第三天原本以為是時差太累，但開始有咳嗽發燒等症狀，經過檢測後確診新冠肺炎，中間一度因為喘不過氣，也送到負壓病房。

我很感恩台灣有很好的醫療團隊，以及充滿愛的醫護人員，就在醫院治療40多天，確認我康復後，終於回家了，這時候我也感謝台灣健保，全程治療幾乎沒花到我什麼錢，加上投保的第一份保險，業務員探望我時，也幫忙我去醫院申請醫療診斷書、住院證明、住院期間之醫療費用費用證明等，請領約25萬元的理賠金。

這份保險理賠金對剛病癒又沒工作的我幫助很大，我出院後就好好養身體，透過適度快走運動恢復心肺功能，同時我也繼續補習英文找工作，期待自己工作幾年可以存錢再去圓美國留學夢。

(時報資訊)