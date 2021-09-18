正崴（2392）旗下提供全方位能源服務的子公司森崴能源（6806）將於10月掛牌上市，公司預計9月29日舉行上市前業績發表會，為避免群聚染疫風險，當日將同步開放線上直播。

森崴能源主要產品為能源開發工程服務及電廠維運（設備維修）、太陽能發電廠、節能、儲能服務工程等全方位專業能源服務，業務涵蓋太陽能、離岸風電，更跨足綠能售電業，是國內少有發電又售電的業者。

隨著全球環保意識抬頭，受惠政府政策推動及國際級企業推廣使用綠電，森崴能源近年業績成長顯著。2020年營收5.24億元、年增18.05％，稅後淨利2.44億元、年增813.91％，毛利率27.94％，每股盈餘2.86元。2021上半年營收10.2億元，較去年同期成長1260％，稅後純益2.64億元，每股盈餘2.47元。

森崴能源著重「潔淨能源」、「節能減碳」領域，制定「光、風、水、氣、大平台」的營運策略，打造全方位一站式整合服務，旗下富崴能源專注風力及太陽能電廠的投資及營運，欣鑫天然氣取得液化天然氣（LNG）進口許可，提供潔淨能源、有助改善空氣污染，富威電力取得再生能源售電業執照，提供綠電交易服務、推動智慧節能系統及建置儲能系統等電力服務，並以電子商務串聯成全方位能源服務的大平台。

公司提到，隨著各國綠能政策挹注再生能源市場成長強勁，我國經濟部也訂定2025年再生能源發電量占比將達二成的政策目標，其中太陽能裝置容量達20 GW，陸域風機與離岸風機目標則分別為1.2GW與5.74GW，看好未來將有更多綠能裝置陸續上線，可望帶動國內太陽能與風能等潔淨能源相關族群營運升溫。

(時報資訊)

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