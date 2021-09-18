強固型電腦品牌神基科技（3005）強化聚焦運輸物流領域，鎖定包機場管理、鐵路管理、旅客／貨物裝卸、長途運輸車隊管理及港口數位化、自動化等應用，推出軟硬整合解決方案，積極擴大業務服務量能之際，亦提前為明年營運動能備戰。

全球肆虐的疫情打亂這兩年國際大展步調，神基透過建置AR（擴增實境）及3D互動式的線上虛擬展示平台，端出整合旗下軟、硬體的Getac運輸物流產業應用解決方案、舉行線上展覽，提供除了旗下全新強固型平板電腦F110、UX10，及V110、T800、ZX70等系列產品規格發布，並同步展示配製如Getac裝置監控系統（GDMS）、Getac駕駛安全實用程式，及Getac鍵盤條形碼讀卡機實用程式的整合解決方案。

看好結合AI人工智慧＋IoT物聯網，及AR／VR（擴增／虛擬實境）和5G等創新新技術將大量應用於支援各產業在軟體＋硬體整合解決方案，神基也在此回端出的運輸物流解決方案中，透過簡化倉庫運營、改進機場維護程式、在港口轉運期間節省時間等流程的優化，協助業者降低成本，並推助產業進行數位化轉型。

儘管今年以來供應鏈料件短缺難解，占神基營運比重逾四成的強固型電腦業務仍維穩出貨動能，在歐、美地區的商用及軍警市場需求陸續回溫下，預期下半年還將有優於上半年的表現。

另一方面，受惠全球筆電產業延續自去年以來的供不應求，拉升神基去年下半年及今年上半年在綜合機構件業務營運比重亦達四到五成的高水位，尤下半年隨著商用PC市場需求回流，帶動品牌廠導入更多複合式材料機應用於高階商務筆電機種上，亦將持續挹注神基在合機構件業務的出貨動能。

展望全年，神基仍關注缺料為整體業務帶來的不確定性，其累計今年前八個月合併營收已突破200億元，持穩以雙位數年增幅成長，預期內部設下力拚營收增長8～12％的目標達陣可期。

(時報資訊)

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