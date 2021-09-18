檢測分析業者耕興（6146）上半年已賺逾半個股本，對下半年維持樂觀展望，尤其看好5G毫米波（mmWave）及WiFi 6E等終端裝置開始大量進入市場，檢測分析接單暢旺，訂單能見度已可看到明年上半年，預估今年營收可望突破40億元大關，三年內營收將挑戰50億元，耕興也持續拓展多元化檢測產品線以擴大應用範圍及接單量能。

隨著5G智慧型手機、WiFi 6E網通裝置因應遠距工作及遠距教學需求而出貨暢旺，加上新型態5G資料傳輸終端裝置紛紛面市，耕興檢測分析接單進入旺季，推升8月合併營收月增15.7％達4.05億元，較去年同期增32.8％，創單月營收歷史新高，累計前八個月合併營收28.05億元，較去年同期成長23.8％，寫歷年同期新高。

耕興受惠於各項產業的升級與數位轉型，順勢帶動了新一波5G資料傳輸終端裝置的檢測需求，法人預期9月營收維持高檔，第三季營收將較上季成長近一成，再創季度營收歷史新高，第四季營收預期維持10億元以上高檔。耕興樂觀看待未來營運，預估今年營收有機會可突破40億元。

耕興副董事長王新添表示，耕興8月營收達成突破4億元新里程，今年有望突破40億元，對未來前景樂觀。耕興也在進行未來三年的規畫，包括引進新的投資項目及技術，檢測的產品更多元化，應用範圍更廣泛，包括物聯網、無人駕駛等應用項目都需要測試，有助於拉抬接單動能，增加產能利用率及生產效率，三年內年營收達到50億元機率很大。

王新添表示，新技術採用一定是調漲，過去4G剛開始是3G+4G的技術規格，在4G階段時候耕興年營收約29～30億元。2020年進入5G元年，年度營收從提升到35億元，今年上半年已經超過20億元。因為5G NR FR1的檢測價格是4G的1.5倍，若5G FR1＋FR2提高到二倍，且下半年進入旺季營運會比上半年好，今年營收一定優於2020年且會超過40億元。

耕興先前赴美設立的子公司已經開始獲利，在美國設立實驗室是考量國際狀況，希望未來檢測實驗室發展成發證單位。此外，全球製造工廠往東協移動速度加快，耕興兩年前在東南亞設立實驗室，因疫情進度落後，但計畫還是持續進行，疫情若能控制，耕興的東南亞布局速度會更快。

(時報資訊)

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