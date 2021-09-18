臺鹽（1737）為響應政府在後疫情階段振興創業，擴大招募台鹽生技門市加盟主，開出「免加盟金、免權利金」等優異創業條件，廣召全台有理念有衝勁的人才加入台鹽生技的行列。臺鹽總經理陳世輝指出，現有加盟店已達77家，預期年底前有望突破80家。

同時為串聯70周年慶，臺鹽祭出「振興五倍臺鹽再加倍」預購搶好康活動，主打「綠迷雅」、熱銷「保健3寶」和各系列保健品年度優惠，讓大家現金加值、振興券加碼，挹注第四季營收。臺鹽8月營收持續增長來到3.46億元、年增41.57％，累計前八月營收24.56億元、年增21.55％。

臺鹽周年慶即日起至10月31日推出保養品第二件五折及優惠組合，此外保健食品則打出任選三件最高六折優惠，其中有蟬聯國內外品質大獎的關鍵錠PLUS、優青素膠原藤黃果膠囊，及保健3寶十益菌、維他命B、C等都有驚喜回饋，且10月7日前到全台台鹽生技門市申請振興券預購，即可享3,000元振興券買5,000元原價商品加贈1,000元折價券、5,000元振興券買8,500元原價商品加贈1,500元折價券，振興券加倍活動持續到年底。

臺鹽今年除了擴大保健三寶商品行銷外，更成立電商組強化虛實整合，擴大加盟店召募，以全通路多元銷售平台拓展市占，今年上半年營收17.7億元、年增17.2％ ，歸屬母公司業主淨利2.09億元，EPS達1.05元，優於去年同期的0.74元。法人估下半年是消費旺季，樂觀臺鹽全年獲利有機會突破2元，將優於去年的1.83元。

(時報資訊)

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