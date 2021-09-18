工業用蝶閥廠捷流閥業（4580）拜石化能源、半導體、電子及船舶等產業客戶下單力道強勁，在手訂單長達半年，訂單能見度看到明年農曆年前，然出貨卡在美國塞港、大陸塞櫃，徵求客戶同意下，已將部分尚未量產訂單轉回台灣廠生產，力拚今年營收及獲利均優於去年。

捷流8月合併營收2.27億元，創同期新高，年增7.75％，前八月合併營收15.77億元，年減幅縮至3.43％。

捷流指出，全球各產業陸續擴建新廠或持續擴增產能，尤其石化、船舶、電子及半導體等產業主要客戶加大工業閥門等產品訂單及拉貨。

此外，各產業深化工業自動化設計，以提升整體生產效率、人力調配等，也拉升客戶採購工業閥門產品及加裝自動化控制整合設備訂單，是捷流8月營收創同期新高的主因。

捷流強調，兩岸石化能源產業持續擴增高值化產能、天然氣接收站擴建計畫，及台灣政府規畫公共汙水處理回收再利用等再生水建設所需的工業閥門訂單，都是增添捷流未來營運成長動能。

捷流表示，大陸之前爆發疫情而進行人員及物流管控，造成海運塞櫃，外銷美國則有塞港問題，台灣放中秋節連續假期，恐影響與主要客戶聯繫，加上大陸十一長假將屆，捷流預估9月出貨頂多與8月持平，但第三季接單、出貨及營收有機會比第二季好，全年營運追求營收及獲利均優於去年的目標不變。

(時報資訊)

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