繼中鋼（2002）後，中鴻（2014）17日也開出10月內外銷盤價，內銷熱軋、冷軋及鍍鋅產品，盤價全面維持平盤；外銷受到東南亞疫情影響，銷往越南等地的熱軋產品每公噸下調30美元，以因應當地市場的行情，至於陸港等其他地區則維持平盤，外銷為近15個月來首度降價。

中鴻董事長劉敏雄表示，目前整體煉鋼成本仍處於高檔，但考量國內業者受塞港及船運費高漲影響，致部分訂單發生遞延，為提振市場信心及兼顧下游營運現況，因此這次盤價保持平穩，以蓄積後續成長動能。

中鴻17日股價拉尾盤，終場上漲0.30元、收44.45元，日成交量1.51萬張。

中鴻17日召開廠盤會議，敲定10月內銷價全面平盤，外銷價格依產品及地區別每公噸下調0～30美元。

外銷降價此舉，中鴻表示，主要受到東南亞疫情影響，為因應當地市場行情，只能適度下修價格，調降後每公噸離岸價為950美元左右。

中鴻表示，美國鋼價持續上揚，歐洲行情維持盤整，亞洲鋼市先前受淡季及疫情影響則趨於穩定。

雖然全球受Delta變種疫情蔓延影響，部分國家加嚴防疫導致經濟活動受擾，多國製造業PMI也因此放緩，但除東協地區陷收縮外，主要經濟體基本保持擴張態勢。

其次，近期大陸江蘇、廣西、雲南等地陸續加強「能耗雙控」政策，對當地鋼鐵企業實施限產要求，加上9月15日國統局公布8月粗鋼日均產量為268.5萬噸，環比續降4.1％，同比大降12.2％，顯示壓減鋼鐵產量力道持續加大，且隨著進入傳統旺季及年前趕工旺季，預計鋼鐵供需基本面仍朝正向發展，對亞洲鋼市將帶來穩定支撐。

中鴻指出，鐵礦砂價格雖回檔，但煤礦行情快速高漲，9月13日澳洲煉焦煤FOB價格每公噸來到352美元，創近十年新高，整體煉鋼成本仍處於相對高檔。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意