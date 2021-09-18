尼龍廠受東南亞疫情干擾，加上原料價格CPL上漲帶動尼龍產品報價維持高檔，下游部分客戶在產能降緩下，減少對尼龍絲等產項的下單動能，包括力鵬（1447）、集盛（1455）等國內主要業者估第三季營收將僅能維持上半年水準，甚至會出現微幅衰退；下半年獲利則因業外投資動能轉弱，預估會較上半年縮水。

尼龍業者指出，近期因大陸政府調控秋冬空污，降低當地石化廠生產，使尼龍原料CPL出現供給短缺的情況，也使報價撐在高檔盤整，持續支撐尼龍價格穩定。

不過隨著原料CPL、PA報價近期進入高檔震盪，尼龍粒、尼龍絲報價近期也漲多整理，且因上半年產品報價漲幅超過三成，多數下游客戶都已一路追買、建立庫存，力鵬指出，下半年客戶拉貨力道確實比上半年轉弱。

力鵬表示，東南亞疫情衝擊，尤其越南封城、工廠停工，確實對尼龍相關產品的需求有降低，客戶觀望心態濃，第三季的營運挑戰性比第二季高很多。

集盛上半年EPS達1.74元，創歷史同期新高，主要是受惠金融投資利益增加挹注，不過下半年這些金融投資業外動能轉弱，本業獲利雖持穩但再衝高不易，整體獲利表現會較上半年轉弱。

集盛指出，第三季營運雖會比第二季略為減少，但仍會比去年同期成長、維持高檔。至於第四季，則要視疫情變化而定。

不過，隨著越南隔離政策漸解封，市場預期，市場需求及價格可望提升，力鵬、集盛明年上半年的營運將有較大幅度的成長。

(時報資訊)

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