漢翔（2634）17日宣布與發動機製造大廠勞斯萊斯合作，由漢翔承製核心零組件的Pearl 700 Advance 2發動機，搭載在灣流新世代商務機G700，於美國試飛成功。勞斯萊斯預告，自明年起上述新型發動機需求將呈現倍數成長，也期待與漢翔攜手擴大合作，共創發動機產業的新高峰。

勞斯萊斯亞太區供應鏈管理執行長Christopher Greave特別捎信給漢翔表示，此次試飛成功，除肯定漢翔的技術外，也讚許長久以來的努力，使雙方合作，得以屢屢有亮眼的成果。

漢翔已選定租用旗下岡山廠附近台糖土地約25公頃，作為擴大發展「漢翔發動機科技產業園區」長期計畫，日前舉辦環評說明會，新園區未來將籌設廠房、生產線、研發中心及宿舍區，並爭取國內、外軍機發動機零組與維修業務，預估五年內將有初步的建置成果，再搭配高雄航太業的駐龍精密、晟田科技、公準精密、長亨精密，及台南的寶一科技，可擴大南部航太產業聚落規模。

勞斯萊斯2019年首次測試Pearl 700發動機後，立即展開性能提升計畫，而漢翔2019年擴建機匣四廠，專門製造Pearl 700發動機的零組件，去年配合客戶的性能提升計畫，緊急啟動同步開發工程，導入相關新構型零件研發製作，最後如期如質滿足勞斯萊斯發動機性能提升計畫的測試需求。

漢翔自2009年開始就成為勞斯萊斯的策略夥伴，雙方在2016年簽訂Pearl 700發動機的同步工程開發合約，漢翔主要承製該款發動機核心零組件，包含前段壓縮機匣與多項燃燒段零組件。其中，雖燃燒筒具有「科技機敏性」，但勞斯萊斯依然選擇與漢翔合作，讓漢翔成為公司歐洲以外的唯一供應商，可見漢翔的技術能力與保護客戶的商業機密作為，深受國際大廠肯定。

漢翔五大發動機客戶，除英國勞斯萊斯外，還包括美國奇異、漢威聯合（Honeywell）、普惠，及法國斯奈克瑪（Snecma）。

(時報資訊)

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