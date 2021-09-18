大江生醫（8436）受惠歐美客戶訂單續航，中國大陸客戶訂單持續在好轉，加上收購美國NewAge猶他州工廠，帶來的保健品訂單，有機會在第四季開始貢獻營收，法人預期大江下半年業績將維持逐季向上態勢，全年EPS上看16元。

大江今年前八月營收59.62億元、年增7.91％，上半年EPS達7.44元。由於併購的和康生7月開始列入合併子公司，貢獻大江合併營收，目前和康單月營收3、4千萬元，預期隨著併購資源整合效益發威，業績將持續上攻。

此外，大江子公司大江生活旗下品牌Super X，近日推出亞洲首款開瓶即飲的乳清蛋白飲，未來還會和許多國際品牌合作，進軍海外市場，帶動業績更上一層樓。

大江表示，看好歐美客戶，包括液態劑型如膠原蛋白飲、助眠紓壓飲等，在全球個市場擴大銷售，也與客戶生產新產品，成長力道會延續，而美國廠可望於第四季貢獻額外營收；中國消費逐步復甦，出貨跟接單的時間差縮小，客戶訂單持續在好轉中。

大江表示，以打造台灣生技大聯盟為目標，要將台灣的保健食品、醫材、甚至製藥帶向國際舞台，今年已成功併購和康生，而收購NewAge猶他州工廠，更是開啟台灣保健業併購美國第一槍。

大江董事長林詠翔指出，大江近年在美國營收占比逐漸攀高，攜手NewAge將縮短市場供應鏈，為更多美國品牌客戶即時反應服務，預計大江在美國營收將步入高速成長期。未來大江將持續加速國際擴張，為全球品牌客戶 提供專業研發製造服務。

大江生醫規畫以NewAge猶他州基地為集團美國總部，於2023年前打造新台幣超30億元生產規模，除建置高速自動化產線外，更將結合集團關係企業的高端檢測設備、醫材、專利原料、生活日用品等，作為布局世界級生物設計整合商社的產銷基地，且將針對生技醫療產業進行橫向及垂直整合。

(時報資訊)

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