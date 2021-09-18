半導體製程供應系統廠朋億（6613）受惠於半導體產業持續擴大資本支出以增加產能，因此讓朋億訂單量持續上衝。法人指出，朋億目前在手訂單已超越50億元關卡，預期朋億2021年合併營收將有機會改寫歷史新高水準。

半導體產能吃緊效應下，使台積電、聯電及世界先進等晶圓代工大廠都開始擴大資本支出並投入擴增產能，使半導體廠務新建需求不斷增加。法人指出，朋億受惠於此，使高潔淨度化學品供應、分裝設備出貨及工程服務之訂單皆同步增加，並讓在手訂單突破50億元關卡。

據了解，朋億目前手中握有聯電、南亞科及華虹宏力等晶圓製造大廠訂單，另外面板大廠則有群創及友達等，隨著朋億持續掌握各大半導體廠及面板廠訂單，將可望持續推動朋億營收成長。

朋億公告8月合併營收達5.01億元、年成長39.9％，累計2021年前八月合併營收為35.07億元，寫下歷史同期新高。

法人預期，朋億下半年除了有望持續拿下大廠訂單之外，亦將開始逐步認列在手訂單金額，可望一舉推動下半年營收繳出優於上半年水準，帶動全年營收改寫歷史新高。

事實上，朋億先前就對外釋出第三季的審慎樂觀展望，朋億指出，目前主要客戶仍保持良好訂單需求，創造整體在手訂單金額創上櫃以來新高，隨著下半年進入兩岸高潔淨度化學品供應與分裝系統設備出貨及工程服務認列之產業旺季，有望逐步加速工期施作及認列進度。

另外，朋億表示，併入銳澤實業資源整合之效益亦將持續放大，於台灣之氣體二次配系統接單良好表現，有望帶動銳澤營收比重持續成長，可望助力朋億下半年整體營運繳出優於上半年的亮眼成績單。

由於朋億營運表現穩健成長，母公司聖暉從7月及8月自集中市場加碼買進朋億持股，合計共買進319張，以兩個月當中的盤中最低價133.5元及最高價154.5元平均計算取得成本約144元，代表聖暉共斥資4,594萬元買進朋億持股。

(時報資訊)

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