高速傳輸介面廠譜瑞-KY（4966）為搶攻USB Type-C市場，宣布推出整合HDMI、USB-PD的Type-C集線器（hub）解決方案，開始展現併購睿思（Fresco Logic）的整合效益。法人指出，譜瑞-KY新產品將在2021年底開始量產出貨，屆時將有望替譜瑞-KY帶來Type-C新商機。

譜瑞-KY推出整合DisplayPort 1.4a轉HDMI 2.0協議轉換器與USB PD3.0控制器的USB3.2集線器晶片，並以USB Type-C為傳輸介面，目標瞄準筆電及行動周邊配件市場，擴大Type-C產品線，新產品目前正在送樣階段，預計將在2021年底量產出貨。

譜瑞-KY表示，在2020年收購睿思科技後，開始整合公司既有的影像處理技術與睿思科技的USB集線器和USB-PD技術經驗，因此讓影像轉換與高速傳輸介面同步整合。

譜瑞-KY行銷執行副總屈經武表示，該產品是譜瑞科技展示本公司在產品藍圖上能夠拓展更廣泛應用範圍的第一個方案。具有高度功能整合性，並有效的簡化了周邊配件、筆電外接埠、與其他新穎產品的設計過程，協助客戶產品能夠更即時上市。

據了解，由於Type-C介面本就可整合資料傳輸、影像傳輸及電源傳輸等三合一功能，先前主要由於Type-C介面滲透率不高，加上開發成本較高，因此市面上三合一功能的整合產品普及性較低，隨著譜瑞-KY推出相關產品後，將有機會領先搶攻相關集線器市場訂單。

事實上，Type-C介面正逐步提高普及率，市面上舉凡筆電、智慧手機及平板電腦等終端產品都開始擴大採用Type-C介面，加上蘋果本次在iPad mini及Apple Watch都首度導入Type-C介面，有機會帶動Type-C需求持續增加。

此外，觀察譜瑞-KY營收表現，8月合併營收達17.14億元、年成長17.1％，創下單月歷史次高，累計2021年前八月合併營收為127.79億元，改寫歷史同期新高，相較2020年同期明顯成長34.1％。

法人看好，譜瑞-KY 2021年營收將有機會一舉創下新高水準，且後續隨著筆電、高畫質螢幕等需求續旺，2022年業績再度拚高可期。

(時報資訊)