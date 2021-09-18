半導體製造供應鏈產能吃緊，連帶影響到電源管理IC市場，IDM大廠東芝（Toshiba）也示警電源管理IC缺貨情況將至少再延續一年。法人看好，類比科（3438）、茂達（6138）、矽力-KY（6415）及致新（8081）等電源管理IC廠訂單將一路暢旺到2022年，營運亦有機會持續創高。

先前東芝曾對外發出警訊，電源管理IC供給將持續吃緊，且狀況恐將延續到2022年下半年，屆時將可能影響車用、消費性及工控等市場，由於無法準時向客戶交貨，東芝將會有效調配產能，滿足客戶需求。

據了解，晶圓代工、封測產能吃緊效應下，使0.18微米、0.35微米等成熟製程產能利用率全面滿載，讓電源管理IC供給從2021年初就開始缺貨至今，另外又有IDM大廠受馬來西亞疫情影響產能供給，使電源管理IC缺貨將延續到2022年。

法人指出，電源管理IC缺貨情況從年初延續至今，且受惠於缺貨效應，電源管理IC廠持續調漲產品報價，目前已知漲幅至少有兩成以上水準，且在電源管理IC將缺貨至2022年情況下，預期類比科、茂達、矽力-KY及致新等電源管理IC廠後續營運將可望逐季創高到2022年。

事實上，在未來8K高畫質影像、自駕車、5G及人工智慧（AI）等終端需求持續成長帶動下，使電源管理IC需求不斷成長，且產品規格也不斷上攀，且在電動車市場規模持續成長之際，將讓電源管理IC用量再呈現倍數成長，因此各大IDM廠及晶圓代工廠都開始不斷擴增電源管理IC產能，電源管理IC廠也正快馬加鞭布局搶攻這塊市場大餅。

其中，致新及其子公司類比科在電源管理IC市場持續擴大在面板及顯示器等布局，且同步在PC及筆電市場亦有亮眼成績，隨著致新2022年產能有望再度成長，代表營運仍可望再創新高。

另外，茂達在電源管理IC市場已經搶進英特爾最新平台，並打入主板上的各式電源管理IC供應鏈，使下半年接單全面滿載，且訂單能見度可望放眼到2022年。法人看好，茂達下半年營運將有機會逐季成長，推動全年業績再拚歷史新高。

(時報資訊)

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